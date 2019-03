Treviso | fumo dal motore del Boeing 737 Ryanair Attivato piano d' emergenza

Ryanair - fumo dal motore di un Boeing 737 : paura sul volo Napoli- Treviso : Ryanair , fumo dal motore di un Boeing 737: paura sul volo Napoli-Treviso TREVISO - paura sul volo Napoli-Treviso della Ryanair : del fumo in uscita da un motore del Boeing 737 ha indotto il pilota a ...

Ryanair - fumo da turbina Boeing 737 : paura in volo per 170 passeggeri sul Napoli-Treviso : Del fumo in uscita da un motore durante la fase di atterraggio ha indotto oggi il pilota di un Boeing 737 della Ryanair proveniente da Napoli a chiedere alla torre di controllo dell'aeroporto...