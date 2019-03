ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, e il vicedirettore dell’Huffington Post, Alessandro Despiega la distanza tra M5s e Lega in tema di diritti civili. Deribatte che i pentastellati hanno sostenuto le politiche migratorie di Salvini e votato leggi come quella sulla legittima difesa, correndo il rischio di diventare una costola del Carroccio.Il direttore del Fatto replica: “Ogni volta che un alleato vota una legge dell’altro alleato, non è che diventa la sua costola, altrimenti Salvini sarebbe la costola del M5s, visto che ha votato il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione, la blocca-prescrizione, il blocco dei vitalizi. Eppure, a nessun Deverrebbe in mente di dire che Salvini è una costola di Di Maio. Diceil contrario nelle uniche due occasioni in cui Di Maio ha votato ...

GRETA1SGARBO : RT @fattoquotidiano: Travaglio a De Angelis: “M5s? Spesso sbaglia ma per te ha sempre torto anche quando ha ragione” - fattoquotidiano : Travaglio a De Angelis: “M5s? Spesso sbaglia ma per te ha sempre torto anche quando ha ragione” -