Trans | farmaco ‘salvavita’ carente fino a settembre | ‘Invisibili | per questo istituzioni

(Di sabato 30 marzo 2019) “Era novembre, un bel giorno sono entrato in farmacia e mi hanno detto che il mionon c’era più”. Dario, 32 anni, vive a Bologna ed è un uomo, in passaggio dal genere femminile a quello maschile. Da tre anni segue la terapia ormonale sostitutiva (Tos) e ogni mese il medico gli ha prescritto un’iniezione da 250 millilitri di Testoviron, ila base di testosterone più usato per il trattamento della disforia di genere. Solo che, da quasi sei mesi, il Testoviron è sparito dalle farmacie italiane. Lo scorso 8 febbraio l’Aifa – Agenzia italiana del– lo ha inserito nell’elenco dei medicinali carenti: alla voce “motivazioni” si legge “problemi produttivi”. La data di fine presunta dell’emergenza è fissata al prossimo 30, quando la casa farmaceutica Bayer dovrebbe far ripartire la produzione. Ma nessuno o quasi, nel frattempo, si preoccupa della ...

