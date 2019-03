Trame Una Vita | Samuel manipola il padre | Victor e Maria Luisa lasciano Acacias 38

Un posto al sole - Trame prossima settimana : una decisione irrevocabile : Anticipazioni Un posto al sole, 1-5 aprile: Michele corre un grosso rischio Il successo di Un posto al sole non conosce battute d’arresto: da più di venti anni ormai quasi due milioni di telespettatori si sintonizzano alle 20:45 circa su Raitre, dal lunedì al venerdì, per seguire le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole dall’1 al 5 aprile annunciano diversi colpi di scena. Franco sta ...

Una Vita - Trame spagnole : Diego pestato gravemente - Blanca partorisce sulla strada : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate spagnole svelano che Diego verrà aggredito mentre a Blanca si romperanno le acque durante la fuga da Acacias 38. L'attesa difficile della Dicenta La gravidanza di Blanca sarà al centro delle prossime puntate di Una Vita. Purtroppo la ragazza non vivrà un'attesa serena. Infatti avrà dei ...

Trame Una Vita : Ursula abbandonò Olga e Blanca poiché versava in una condizione di povertà : E’ in arrivo un clamoroso colpo di scena nei prossimi episodi italiani della telenovela spagnola “Una Vita”. Le anticipazioni svelano che presto verrà alla luce qualcosa di sconvolgente sulla dark lady di Acacias 38. Si tratta di Ursula Dicenta, e presto si scoprirà finalmente come mai non ha cresciuto le figlie Blanca e Olga sin da piccole. A seguito del decesso di quest’ultima, che morirà per mano della sua stessa madre per aver tentato di ...

Trame iberiche Una Vita al 29 marzo : Lucia dice a Telmo che è lui il padre di Mateo : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Una Vita che in Italia continua a riscuotere un grande successo con oltre 2 milioni di telespettatori al giorno. Le Trame iberiche in onda fino al 29 marzo focalizzano la loro attenzione sulla forte reazione di Lucia alla partenza di Telmo. La ragazza si sente infatti molto triste ed il marito Eduardo comprende che il vero motivo del suo cattivo umore è la mancanza del suo ex. Anche Mateo sembra ...

Il Segreto - Trame al 6 aprile : la Laguna accusa Antolina della morte di Don Amancio : Le anticipazioni de Il Segreto in onda da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile svelano che Julieta e Saul indagheranno su Raimundo e Gonzalo, mentre Hipolito e Gracia lasceranno Puente Viejo. Infine Elsa verrà presa per pazza da tutto il popolo dopo aver fatto delle gravi accuse contro Antolina. Il Segreto: Antolina uccide Don Amancio Don Amancio rivelerà alla figlia che le prove per smascherare Antolina sono contenute nella borsa che aveva al ...

Una Vita Trame spagnole : Ramon tra le braccia di Carmen - Samuel e la moglie minacciati : Lo sceneggiato iberico “Una Vita” scritto da Aurora Guerra non smette di sorprendere. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete televisiva La 1 TVE la settimana prossima, svelano che Ramon Palacios supererà il lutto della defunta moglie Trini Crespo, deceduta dopo aver dato alla luce la piccola Milagros. In particolare il padre di Antonito e Maria Luisa si getterà tra le braccia della domestica Carmen, che in passato ha ...

Trame Una Vita prossima settimana : Susana accusa Arturo - Maria Luisa e Victor in crisi : Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva iberica “Una Vita” ambientata ad Acacias 38 e sempre ricca di colpi di scena. Le Trame settimanali rivelano che Susana Seler, dopo la fuga del figlio Simon Gayarre ed Elvira Valverde, si scaglierà contro il colonnello Arturo. Quest’ultimo verrà accusato dalla sarta di essere il colpevole della morte di Adela. Maria Luisa invece sarà ai ferri corti con il fidanzato Victor Ferrero, per non averle detto ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 31 marzo al 6 aprile 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile 2019: L’uomo che aveva minacciato i Palacios e aggredito Felipe si presenta in tribunale e scagiona Antoñito. Samuel cede al ricatto di Ursula e, pur di salvare la VITA a Blanca, brucia la confessione di Jaime in grado di inchiodare la dark lady alle sue responsabilità. Leonor cerca di intercedere con Mendez affinché possa fare uscire di prigione i ...

Trame spagnole Una Vita : Ramon sempre più vicino a Carmen - Felipe cambia lavoro : Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Una Vita” sempre pronta a sorprendere. Negli episodi iberici della prossima settimana, Ramon Palacios dimostrerà di aver superato il recente lutto della moglie Trini Crespo, trascorrendo parecchio tempo in compagnia di Carmen. L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso, invece, dopo essersi reso conto di aver avuto un atteggiamento poco corretto grazie a Liberto, si riconcilierà ...

Una Vita - Trame spagnole : Ursula violentata da due uomini e ripudiata dai genitori : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovela di Canale 5 scritta da Aurora Guerra già autrice de Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate spagnole, che vedremo in Italia solo tra qualche mese, svelano che il passato triste di Ursula Dicenta verrà a galla tramite un flash-black. I telespettatori, infatti, scopriranno che la dark lady era stata ripudiata dalla famiglia dopo aver subito un abuso da parte di due ...

Una vita - Trame iberiche 1-7 aprile : Simon ed Elvira si lasciano andare al loro amore : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita'. Gli spoiler delle puntate spagnole che vanno in onda da lunedì 1 fino a domenica 7 aprile svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Ursula. Quest'ultima vivrà momenti di preoccupazione dovuti all'assenza delle figlie e avrà intenzione di mettersi alla ricerca di Olga e Blanca. ...

Trame - Una Vita : Ursula e le figlie appartengono ad un'importante stirpe russa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda nei prossimi mesi si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice spagnola Montserrat Alcoverro. La donna, infatti, chiederà all'investigare Reira di trovare delle informazioni sul suo passato. Una Vita: Ursula vuole conoscere il suo passato Nel corso delle prossimi mesi, i ...

Trame Il paradiso delle signore : Antonio e Giovanni pronti per una nuova attività : Le vicende dei personaggi della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani. Nuovi colpi di scena sono pronti a regalare dei cambiamenti intorno alle Trame dei prossimi appuntamenti, che vedono al centro delle attenzioni il personaggio di Riccardo. Gli spoiler degli appuntamenti in onda da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile svelano che Riccardo farà ritorno nella sua abitazione, ...

Trame Una Vita : Leonor viene ingannata dal nuovo proprietario de La Deliciosa : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulla telenovela iberica “Una Vita”. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese entreranno in scena i coniugi Inigo (Xoan Forneas) e Flora Cervera (Alejandra Lorenzo). I nuovi arrivati provenienti dalle Indie Orientali, giungeranno ad Acacias 38 dopo aver acquistato La Deliciosa. Purtroppo i nuovi proprietari della vecchia pasticceria di Victor Ferrero, finiranno per intossicare tutti ...