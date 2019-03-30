Traffico Roma del 30-03-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 30-03-2019 ore 16 | 30 VIABILITÀ Roma SABATO 30 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 30-03-2019 ore 16:30 (Di sabato 30 marzo 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 30 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER Traffico E LAVORI, CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. INTENSO IL Traffico ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE TRA LE 21 E LE 6.30 IN VIA MERULANA TRA VIA LABICANA E PIAZZA SAN GIOVANNI  DEVIATE 4 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. E’ TUTTO In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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