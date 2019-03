Tra Ajax e Juventus - De Ligt traccia il suo futuro : “trasferirmi in bianconero? Ci sono anche altri club2 : Il difensore dell’Ajax ha parlato dell’imminente sfida di Champions con la Juve, soffermandosi anche sul suo futuro La sfida di Champions con la Juventus si avvicina, i giorni scorrono lenti e l’Ajax si prepara per il confronto più importante della propria storia recente. Alfredo Falcone – LaPresse Nessuna paura, solo tanto rispetto per Cristiano Ronaldo e compagni, gli olandesi ci credono e lo sottolineano mediante ...

Chiellini : “Ecco la mia partita più bella. Ajax? Restiamo concenTrati” : Giorgio Chiellini, intervistato ai microfoni di “JT“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’imminente sfida di Champions League contro l’Ajax e per sottolineare le sue 500 presenze in maglia bianconer, grande traguardo, raggiunto proprio durante la sfida contro l’Atletico Madrid. Leggi anche: Infortunio Ronaldo, ultimissime dalla Continassa: i tempi di recupero […] More

Infortunio Cristiano Ronaldo : quando rienTra CR7 e quali partite salterà? Obiettivo Ajax in Champions League : La Juventus è preoccupata per le condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo che ieri si è infortunato durante il match tra il suo Portogallo e la Serbia, valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Ore di ansia per i bianconeri che sono in attesa di conoscere i tempi di recupero dell’attaccante lusitano il quale sembra avere la situazione sotto controllo come testimoniano alcuni scatti pubblicati su Instagram dove campeggia il ...

Cristiano Ronaldo infortunio : il portoghese rienTra con l’Ajax : Ansia e preoccupazione tra i tifosi della Juventus. Cristiano Ronaldo infortunato nella gara della Nazionale portoghese. Uno scatto dei suoi

Ajax-Juventus - in vendita il pacchetto per la Trasferta in Olanda : È iniziato il conto alla rovescia in vista di una delle gare più importanti per la stagione della Juventus: martedì 10 aprile, infatti, la formazione di Allegri affronterà l’andata dei quarti di finale in trasferta contro l’Ajax. Il sorteggio, almeno sulla carta, è stato benevolo per i bianconeri, che hanno l’intenzione di fare il possibile […] L'articolo Ajax-Juventus, in vendita il pacchetto per la trasferta in Olanda è ...

Juve - Douglas Costa Tra infortuni e mercato : esame chiave in vista dell'Ajax : TORINO - Non è una sentenza, ma una diagnosi quella che attende oggi Douglas Costa, sparito da oltre un mese dai radar della Juventus per via di un'infortunio e di una ricaduta proprio alla vigilia ...

Douglas Costa Tra infortuni e bravate - può saltare anche l’Ajax : Alla Juve temono un infortunio muscolare Il Corriere di Torino, sempre molto puntuale nelle cronache, scrive un’altra puntata del mistero Douglas Costa il brasiliano della Juventus che quest’anno – come scrivono – ha fatto parlare soprattutto per questioni extracalcistiche: prima lo sputo in faccia a Di Francesco, Costato quattro giornate di squalifica. Poi l’incidente (con torto) in automobile del 4 febbraio, con ...

Juve. Sulla sTrada per Madrid prima l’Ajax poi la vincente Tra Tottenham-City : Va bene a Cristiano Ronaldo. Da Nyon spunta fuori l’Ajax. Saranno gli olandesi gli avversari nei quarti di finale di

Pistocchi - alTra bordata : “L’Ajax è costata meno dello stipendio di CR7” : altra bordata di Maurizio Pistocchi nei confronti della Juventus. Un’ennesima frecciatina che mette al centro i bianconeri, nel dettaglio Cristiano Ronaldo, senza particolari attinenze. Il noto giornalista ha commentato la vittoria dell’Ajax nel match di ieri contro il Real Madrid, sottolineando il valore totale della rosa olandese, inferiore allo stipendio lordo di Ronaldo. Leggi anche: […] More

Clamoroso al Bernabeu - Ajax stellare sTrapazza il Real Madrid : Clamoroso al Bernabeu, anche se fino a un certo punto. L'Ajax, in un colpo solo, ribalta risultato, pronostico e ridisegna la storia della Champions League 2018-'19, eliminando i vincitori delle ultime tre edizioni. In una serata che restera' nella storia del club di Amsterdam, i giovani e rampanti 'Lancieri' impartiscono una lezione severissima ai 'Blancos' di Santiago Solari, imponendosi per 4-1 con una condotta di gara ineccepibile, ...

VIDEO Real Madrid-Ajax 1-4 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Tracollo delle Merengues : Accade l’irreparabile al Santiago Bernabeu: il Real Madrid, dopo aver vinto 1-2 in trasferta all’andata, crolla in casa sotto i colpi dell’Ajax nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, cede per 1-4 e viene eliminato. Gli olandesi passano ai quarti grazie alle reti di Ziyech al 7′, di Neres al 18′, di Tadic al 62′ e di Schone al 72′. In mezzo gol del momentaneo 1-3 di Asensio ...

Ajax-Real Madrid - Asensio inconTra la nonna : l'abbraccio è emozionante. VIDEO : Una partita non come le altre quella contro l'Ajax per Marco Asensio . L'attaccante spagnolo, che con la sua rete arrivata nei minuti finali della gara di andata degli ottavi di finale di Champions ...

Champions League 2019 - Ajax-Real Madrid 1-2 : Asensio e Benzema salvano i Campioni. Tottenham Travolge Borussia : Questa sera si sono giocati due match validi per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio e lo spettacolo non è mancato con ben sei gol segnati complessivamente sui due campi e tanti colpi di scena. Il Real Madrid ha sconfitto l’Ajax per 2-1 a domicilio, i Campioni d’Europa hanno sofferto tantissimo nella tana dei lancieri che avrebbero meritato ben altro risultato ma alla lunga è uscita fuori la ...

Real - Ramos fa 600 - e 4 ultrà Ajax in arresto - . E c'è Tottenham-Dortmund : Sergio Ramos, 32 anni, festeggia con Luca Vazquez, 27, il gol segnato all'Atletico nel 3-1 di sabato. Afp Dopo la vittoria della Roma di ieri e aspettando l'impegno della Juventus di mercoledì contro ...