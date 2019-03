Tottenham Inter Legends | Mourinho portato in trionfo dagli eroi del Triplete FOTO

Inter - idea Mourinho in panchina per la sfida contro le leggende del Tottenham : José Mourinho si prepara a tornare sulla panchina dell' Inter , ma solo per un giorno e come vice-allenatore. Allo Special One è stato infatti proposto il ruolo di assistente di Francesco Toldo alla ...

ICC - Inter e Juventus pronte a regalare spettacolo con United e Tottenham : c’è anche la Roma : Doppia sfida Serie A-Premier League a Singapore mentre successivamente in Cina andrà in scena il derby d’Italia. E’ stato deciso il calendario per la prossima International Champions Cup che prenderà il via a luglio, in campo quattro squadre: Inter, Juventus, Manchester United e Tottenham. Ecco le partite nel dettaglio, il 20 luglio alle 19.30 locali (le 12.30 italiane) si affronteranno Inter e United, il giorno dopo ...

Juventus - programmate le amichevoli estive in Asia : nella ICC contro Inter e Tottenham : La Juventus è concentrata sul finale di stagione e oggi sarà in campo nel pomeriggio per allenarsi in vista della sfida contro l'Empoli. Ma i bianconeri oltre a pensare agli impegni tra campionato e Champions sono già proiettati sulla preparazione estiva. Infatti, la Juve, questa mattina, tramite Twitter ha svelato quali saranno le amichevoli della International Champions Cup alle quali parteciperà la squadra di Massimiliano Allegri. La prima ...

Inter : tournée estiva in Asia e sfide contro Juve - United e Tottenham : Il Corriere dello Sport ha lanciato alcune anticipazioni sulla tournée estiva dell' Inter in Asia in programma in estate. I nerazzurri affronteranno la Juve il 24 luglio a Nanchino, poi volerano a Singapore - dove ...

Inter - Icardi verso la cessione : ci sarebbe stato il contatto con il Tottenham : In casa Inter a tenere banco c'è sempre il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino quest'oggi potrebbe avere un vertice con il tecnico, Luciano Spalletti, e con lo staff medico per valutare il suo possibile ritorno in gruppo. In quel caso il giocatore potrebbe essere già a disposizione per il match di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, valido per l'andata degli ottavi di Europa League, in programma giovedì in Germania alle ore 19. ...