Toti - 'per politica nuova io ci sono' : GENOVA, 30 MAR - "Se qualcuno vorrà mettersi in discussione per una politica e un'Italia nuova io ci sono, ma per guardarci negli occhi e dirci che va tutto bene così, io preferisco continuare a occuparmi della mia Liguria". Lo dice il presidente della Regione Liguria ...

Dentro Forza Italia scoppia il caso Giovanni Toti. Per Silvio Berlusconi "la pazienza è finita" : Giovanni Toti non va all'Assemblea degli eletti di Forza Italia a Roma e scoppia il caso, con Silvio Berlusconi che dice platealmente che "la pazienza è finita". Il governatore della Liguria motiva la sua assenza con il fatto che "non sono stato coinvolto in nessun modo, allora piuttosto che scaldare la sedia, preferisco stare nel mio territorio". Anche perché, spiega Toti, si dimostra nuovamente che "il dibattito interno al ...

DIETRO LE QUINTE/ Toti : se non cambiamo - regaliamo Salvini a M5s per 4 anni : Oggi si tiene l'assemblea nazionale di FI. Giovanni Toti è il critico più severo del gruppo dirigente che circonda Berlusconi

Giovanni Toti - Silvio Berlusconi e la tragica fine di Forza Italia : 'Morirà per consunzione' : 'Mi dispiace vedere Forza Italia avvicinarsi verso la fine'. Perché se continua così, dice Giovanni Toti in una intervista a Il Messaggero, il partito di Silvio Berlusconi è destinato a morire per '...

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito - presidente M5s dell'assemblea capitolina. Domiciliari per gli imprenditori Toti e Statuto : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Giovanni Toti : 'Tregua per le europee ma la Lega deve capire se il governo è sostenibile' : Il fatto che alcune di queste siano stati costretti a ingoiarle non cambia la loro politica, ed è difficile non pensare male: dietro il no alla Tav c 'è una visione di Paese contraria a quel che ...

Giovanni Toti - l'intervista rivelatrice : 'Puro autolesionismo' - perché Salvini ha fatto dietrofront : 'Mettiamola così: mi pare quantomeno bizzarro congelare un'opera come la Tav in un momento in cui l'economia europea sta tornando in crisi. Bisognerebbe fare l'esatto opposto e gli amici della Lega ...

