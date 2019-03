Torna l’Ora legale – forse per l’ultima volta – tra sabato 30 e domenica 31 marzo

Torna l’Ora legale : nella notte tra sabato e domenica lancette avanti di un’ora : Appuntamento con le lancette durante il weekend. nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo Torna l'ora legale: dobbiamo ricordarci di spostare l'orologio in avanti di un'ora, passando direttamente dalle 2:00 alle ore 3:00. La convenzione durerà fino a domenica 27 ottobre, quando tornerà l’ora solare.Continua a leggere

Domenica 31 Marzo 2019 Torna l’Ora Legale : ecco quanto risparmieremo e cosa accadrà dal 2021 : Nella notte tra sabato 30 e Domenica 31 Marzo torna l’Ora Legale in Italia, che durerà per i prossimi sette mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 510 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie. Considerando che ...

