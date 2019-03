Torino | quattro arresti prima del corteo degli anarchici | avevano bombe carta e maschere

Torino blindata per il corteo degli anarchici : quattro arresti : Torino blindata in vista del corteo degli anarchici , che partirà nel pomeriggio da piazza Carlo Felice. Tram che non usciranno dai depositi per evitare che siano bloccate le linee, chiusi i dehors ...

Anarchici - quattro arresti a Torino : ANSA, - Torino, 30 MAR - quattro persone sono state arrestate dalla polizia nell'ambito dei controlli preventivi disposti per la manifestazione degli Anarchici a Torino, prevista nel pomeriggio. Si ...

Torino : ubriaco al volante causa incidente - in ospedale anche i figli di uno e quattro anni : Con i figli di quattro e un anno viaggiava in tangenziale a Torino con un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro, un livello che fa scattare la denuncia per guida in stato di ...

Torino - quattro manifestanti denunciati per le tensioni con la polizia al corteo dei ciclisti : Scattano le prime denunce per le tensioni e i tafferugli tra ciclisti e poliziotti avvenuti ieri sera durante la 'critical mass' nel centro di Torino, la pedalata organizzata per attraversare la città ...

A Torino arrivano dolcissimi medici a quattro zampe per i malati di cancro : Una passeggiata al sole, nel verde, con un fido compagno al guinzaglio: un’immagine perfetta di relax e serenità. Camminare con un cane in un parco godendosi la natura circostante con lentezza è uno dei più grandi piaceri della vita. Purtroppo non tutte le persone possono godere di questa semplice azione ma da oggi, anche chi è meno fortunato o soffre di determinate patologie, potrà camminare all’aria aperta con un amico a quattro zampe per ...

Torino - quattro grandi chef insegnano la solidarietà insieme con i trucchi della cucina : Cuoco e volontario non si nasce, ma lo si può diventare. Soprattutto se a insegnare i trucchi del mestiere sono quattro famosi chef torinesi: Alessandro Mecca di Spazio 7, Cesare grandi de La Limonaia,...

Torino non smette di cambiare pelle - gli studi dei tatuatori raddoppiati in quattro anni : Un boom di tatuaggi e tatuatori. Non solo per le strade della città, dove i negozi spuntano come funghi, ma anche nei numeri. Perché tra il 2014 e il 2018, a Torino e provincia, le attività del genere ...

Guerriglia urbana a Torino - fermati 11 manifestanti : quattro i feriti - uno grave : Isolata per ore l'area tra il centro storico e Porta Palazzo. Gli undici manifestanti sono stati posti in stato di arresto per gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco una zona vicino al centro ...

