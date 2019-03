Torino | Mazzarri | ' Settimana decisiva per indirizzare il nostro campionato'

Serie A Torino - Mazzarri : «Fiorentina? Sarà una gara difficilissima» : Torino - " La Fiorentina l'abbiamo incontrata già due volte, è un'ottima squadra ed è molto giovane. Sarà una partita difficilissima ". Così Walter Mazzarri nella conferenza stampa di vigilia. "In ...

Serie A. Torino - Mazzarri : 'Errori pagati caro. Palacio sembrava Maradona...' : Niente quarta vittoria di fila. Il Torino si ferma, il Bologna vince 3-2 al termine di una partita ricca di episodi e colpi di scena. Dopo la gara Walter Mazzarri commenta: 'Ci fermiamo a otto ...

Torino-Bologna 0-0 La Diretta Mazzarri e Mihajlovic tra Europa e salvezza : Match delicato tra Torino e Bologna tra le ambizioni dei granata che vedono l'Europa e la necessità degli emiliani di fare punti in chiave salvezza SEGUI LA Diretta LE FORMAZIONI: TORINO: Sirigu; Izzo,...

Torino : Mazzarri - col Bologna al top : ANSA, - Torino, 15 MAR - Walter Mazzarri si prepara ad affrontare di nuovo il Bologna di Sinisa Mihajlovic, proprio il tecnico che sostituì nel gennaio 2018 in granata, un incrocio che segna anche la ...

Torino-Bologna - Mazzarri : "Champions? Ora restiamo con i piedi per terra" : piedi per terra e testa alla sfida di domani. Sono queste le parole d'ordine dell'allenatore del Torino Walter Mazzarri alla vigilia della partita con il Bologna. Il tecnico, che nell'occasione ...

Torino - Mazzarri prepara l'ultima spallata : è per Mihajlovic : Questo Bologna tremare il mondo certo non fa, però di sicuro almeno Empoli , Spal e Udinese un po' di brividini - sulla china che scivola verso la retrocessione in serie B - sono tornati a sentirli. ...

La riscoperta di Mazzarri nel Torino che vede l'Europa : vedere la Juventus al primo posto, in questo momento della stagione, è un'abitudine pressoché consolidata: non è capitato appena due volte nella serie dei sette scudetti consecutivi. Ma trovare il Torino così in alto, in piena bagarre per conquistare un piazzamento in Europa League e con la zona Cha

Torino - Mazzarri : Dobbiamo provare ad arrivare il più in alto possibile : Questo il commento rilasciato da Walter Mazzarri , ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria in trasferta, in rimonta, ottenuta contro il Frosinone , per 2-1 . 'Adesso Dobbiamo imparare a leggere ...

Torino - Mazzarri : 'Dobbiamo giocare a calcio - Belotti è da Nazionale' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , ha parlato a Sky Sport della vittoria in rimonta sul Frosinone: ' Dobbiamo giocare come la classifica dice, ossia giocando a calcio . Oggi il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo andati in svantaggio su un piazzato. ...