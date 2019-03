Torino | città blindata per il corteo degli anarchici | 4 arresti Sui muri minacce ad

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Quattro, nove denunce, otto fogli di via. E poi il sequestro di bombe carta, maschere antigas, tirapugni e coltelli, oltre ad una serie di indumenti. Tutti rigorosamente di colore nero. Sabato pomeriggio ‘blindato per, attraversata in lungo e in largo da undiarrivati dall’Italia e dall’estero. “non è questa, oggi sembra di vivere in unasotto assedio“, protesta il vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta del Pd, mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Rosso chiede comunicazioni urgenti alla sindaca Chiara Appendino, bersaglio di pesantida parte dei manifestanti. “Appendino la scorta non ti basta” e “non sparare a salve, spara a Salvini“, sono alcune delle scritte comparse suidel cimitero monumentale, in corso Regio Parco, quando ilera in corso già da ...

c_appendino : #RT @TorinoClick: Oggi in tutto il mondo si celebra L’“Earth Hour”, L’Ora della Terra. Migliaia di città nel mondo… - c_appendino : ? Torna a splendere dopo 5 anni un luogo simbolo di #Torino: conoscete la storia della Fontana dei Mesi, che oggi è… - c_appendino : ?? L'Unione Europea ha approvato una direttiva che mette al bando la #plastica monouso dal 2021. Un voto storico, l… -