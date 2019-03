Tennis | Miami 2019 | John Isner | 2 | 08 metri sopra il cielo

Tennis - Finale Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer e John Isner - la carica di chi sfugge agli anni : Roger Federer, anni 37. John Isner, anni 33. In due, ne fanno 70. Eppure saranno loro, domani, a sette anni di distanza dalla prima occasione in cui si affrontarono in una Finale di un Masters 1000 (Indian Wells 2012), a ritrovarsi per l’ultimo atto della prima edizione di Miami lontana da Crandon Park. Lo svizzero, comunque vada a finire, con il raggiungimento della Finale ha già messo insieme un quantitativo di punti con il quale ...

Miami Open Tennis 2019 - Federer non lascia scampo a Shapovalov e va in finale : Miami, 30 marzo 2019 " La nuova generazione dovrà attendere. Le semifinali del Masters 1000 di Miami sanciscono ancora la concretezza e il talento della vecchia guardia: Isner e Federer si sono presi ...

Tennis - Federer e Isner i finalisti di Miami niente da fare per le giovani promesse canadesi : Domenica, l'ex numero uno del mondo, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, dovrà vedersela con Isner che ha battuto cinque volte in sette scontri, l'ultimo risalente al 2015 . "So cosa aspettarmi ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer incanta e vola in finale. Sconfitto Denis Shapovalov in due set : L’attacco al potere della Next Gen è ancora una volta rimandato. Lo svizzero Roger Federer (n.5 del ranking) vola in finale nel Masters 1000 di Miami (Stati Uniti), sconfiggendo in due set (6-2 6-4) il giovane canadese Denis Shapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Un match che non ha avuto storia quello andato in scena sul cemento della Florida. L’elvetico ha condotto le danze come e quanto ha voluto, esibendo un ...

Tennis - Miami : Isner batte Auger-Aliassime e torna in finale : Miami - La speranza di una grande impresa si scontra col difetto dell'inesperienza. Felix Auger-Aliassime , il più giovane semifinalista da quando esiste il torneo di Miami, cede al campione in carica ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Jonh Isner è “Mr Tiebreak”. L’americano batte Auger-Aliassime e vola in finale : Per il secondo anno consecutivo John Isner si qualifica per la finale del Masters 1000 di Miami. L’americano si conferma “Mr Tiebreak”, superando il giovanissimo canadese Felix Auger-Aliassime con un doppio 7-6, medesimo risultato con cui aveva sconfitto nei quarti di finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Isner avrà la possibilità di difendere il titolo della passata stagione ed attenderà ora in finale il vincente ...

Tennis - Miami Federer e Shapovalov in semifinale - la Halep si ferma sul più bello : Miami - Roger Federer e Denis Shapovalov sono gli ultimi due semifinalisti del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento all'Hard ...

Tennis - Miami : sarà Barty-Pliskova la sfida per il trofeo : Miami - Saranno l'australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova a disputare domani la finalissima del " Miami Open ", torneo Wta Premier Mandatory di scena da quest'anno sui campi in cemento ...