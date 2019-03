Tennis | Masters 1000 Miami 2019 | Roger Federer incanta e vola in finale Sconfitto Denis

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) L’attacco al potere della Next Gen è ancora una volta rimandato. Lo svizzero(n.5 del ranking)inneldi(Stati Uniti), sconfiggendo in due set (6-2 6-4) il giovane canadeseShapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Un match che non ha avuto storia quello andato in scena sul cemento della Florida. L’elvetico ha condotto le danze come e quanto ha voluto, esibendo unscintillante, a tratti anche imbarazzante per la facilità esibita in colpi d’alta scuola. E cosìconquista l’atto conclusivo numero 50 di un(la quinta, dove ha vinto 3 volte) e affronterà il campione in carica John Isner in uno scontro interessante nel quale si confronteranno due filosofie di gioco diverse ma efficaci nel corso delle due settimane negli States.è in vantaggio 5-2 nel computo ...

