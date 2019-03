Tennis | Finale Masters 1000 Miami 2019 | Roger Federer e John Isner | la carica di chi

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019), anni 37., anni 33. In due, ne fanno 70. Eppure saranno loro, domani, a sette anni di distanza dalla prima occasione in cui si affrontarono in unadi un(Indian Wells 2012), a ritrovarsi per l’ultimo atto della prima edizione dilontana da Crandon Park.Lo svizzero, comunque vada a finire, con il raggiungimento dellaha già messo insieme un quantitativo di punti con il quale recupera terreno nei confronti della terza posizione del ranking ATP, attualmente occupata da Alexander Zverev. In caso di successo il tedesco sarebbe distante 450 punti, altrimenti 850. Eppure, nel corso del torneo,in un’occasione ha rischiato di fare la fine dello scorso anno, quando fu eliminato dall’australiano Thanasi Kokkinakis: questa volta, però, ildi secondo set gli è venuto in soccorso contro il moldavo Radu ...

Eurosport_IT : Ogni occasione per scrivere un record è buona per Roger #Federer... ???? Battuto Shapovalov 6-2 6-4, ora la finale d… - Agenzia_Ansa : #Tennis: #Federer batte Shapovalov a #Miami e arriva in finale, incontrerà il campione in carica John Isner #ANSA - OA_Sport : #tennis Roger Federer contro John Isner, saràà una Finale da brividi a Miami: la carica di chi sfugge al passare de… -