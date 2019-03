Tennis | Federer e Isner i finalisti di Miami | niente da fare per le giovani promesse

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer incanta e vola in finale. Sconfitto Denis Shapovalov in due set : L’attacco al potere della Next Gen è ancora una volta rimandato. Lo svizzero Roger Federer (n.5 del ranking) vola in finale nel Masters 1000 di Miami (Stati Uniti), sconfiggendo in due set (6-2 6-4) il giovane canadese Denis Shapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Un match che non ha avuto storia quello andato in scena sul cemento della Florida. L’elvetico ha condotto le danze come e quanto ha voluto, esibendo un ...

Tennis : Federer batte Shapovalov a Miami : ANSA, - Miami GARDENS, Florida,, 30 MAR - Roger Federer ha battuto il canadese Denis Shapovalov per 6-2, 6-4 nelle semifinali del Miami Open di Tennis. Federer, tre volte campione del torneo, domenica ...

Tennis - Miami Federer e Shapovalov in semifinale - la Halep si ferma sul più bello : Miami - Roger Federer e Denis Shapovalov sono gli ultimi due semifinalisti del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento all'Hard ...

Diretta Miami Open 2019/ Federer Shapovalov streaming video e tv - orario - Tennis - : Diretta Miami Open 2019 streaming video e tv: nelle semifinali maschili Federer sfida Shapovalov, prima ecco la sfida tra Isner e Auger-Aliassime.

Tennis - Miami : Federer batte Anderson e trova Shapovalov in semifinale : Nella parte bassa del tabellone, rimasta presto orfana di attesi protagonisti, a cominciare da Alexander Zverev , numero 3 del mondo e secondo favorito del torneo, nonché finalista dodici mesi fa, ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer domina Anderson - Shapovalov centra la doppietta canadese : Si completa il quadro delle semifinali al Masters 1000 di Miami e gli ultimi due a raggiungere il penultimo atto del torneo sono Roger Federer e Denis Shapovalov. Lo svizzero ha dominato contro il sudafricano Kevin Anderson, mentre il canadese ha sconfitto in rimonta l’americano Frances Tiafoe. Questa semifinale in Florida sarà anche il primo scontro in carriera tra i due giocatori. Semplicemente perfetto. Un Roger Federer scintillante si ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer domina Anderson - Shapovalov centra la doppietta canadese : Si completa il quadro delle semifinali al Masters 1000 di Miami e gli ultimi due a raggiungere il penultimo atto del torneo sono Roger Federer e Denis Shapovalov. Lo svizzero ha dominato contro il sudafricano Kevin Anderson, mentre il canadese ha sconfitto in rimonta l’americano Frances Tiafoe. Questa semifinale in Florida sarà anche il primo scontro in carriera tra i due giocatori. Semplicemente perfetto. Un Roger Federer scintillante si ...

Tennis – Scompare la Hopman Cup? Federer stenta a crederci : “notizia triste - ho ricordi bellissimi” : La Hopaman Cup potrebbe essere cancellata dal calendario Tennistico per far posto alla ATP Cup: Roger Federer commenta la notizia con tristezza in conferenza stampa La Hopman Cup potrebbe scomparire dal calendario Tennistico. La passata edizione giocata a Perth potrebbe essere stata anche l’ultima in quanto, lo spazio occupato nel calendario dal torneo a coppie miste, sarà occupato dalla nuova ATP Cup. Nelle prossime ore il ...

Tennis : la Hopman Cup dal 2020 scompare ufficialmente per fare posto all’ATP Cup. Federer rattristato : Si attendeva solo l’ufficialità e oggi è arrivata dall’ITF: dal 2020 non si giocherà più la Hopman Cup di Tennis, torneo di esibizione a squadre con una storia iniziata nel 1989. La Federazione Internazionale ha infatti annunciato la risoluzione immediata dell’accordo con l’evento. Pertanto l’avventura a Perth si conclude con il successo del 2019 (31esima edizione) della coppia svizzera formata da Roger Federer e da ...

Diretta Miami Open 2019/ Federer Anderson streaming video e tv - orario - Tennis - : tennis, Diretta Miami Open 2019: cronaca dei match che si giocano per i quarti Atp e le semifinali Wta. Segui le partite in Diretta streaming video.

Tennis - Miami : Federer ai quarti - Auger-Aliassime nella storia del torneo : In semifinale affrontera' la rumena Halep, numero 3 del ranking e seconda favorita del torneo, in vantaggio 7-2 nei precedenti e che solo centrando la finale tornerebbe numero uno al mondo in virtu' ...

Tennis - Miami : Federer vola ai quarti - Auger-Aliassime nella storia : In semifinale affrontera' la rumena Halep, numero 3 del ranking e seconda favorita del torneo, in vantaggio 7-2 nei precedenti e che solo centrando la finale tornerebbe numero uno al mondo in virtu' ...

Tennis : Federer nei quarti a Miami : ANSA, - Miami GARDENS, FLORIDA,, 27 MAR - Roger Federer ha completato il quadro degli otto giocatori nei quarti del "Miami Opens", secondo Atp Masters 1000 stagionale. Allo svizzero sono bastati 61 ...

Tennis - Miami : Federer in semifinale - battuto in due set Medvedev : Miami - Roger Federer accede ai quarti di finale del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019. Lo svizzero, numero 5 Atp e quarta testa di serie, ha battuto in due set il russo Daniil Medvedev, ...