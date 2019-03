Take back control

Quale sarà la fine di Clementine? Disponibile Take Us Back - l'episodio finale di The Walking Dead : The Final Season : Il quarto ed ultimo episodio di The Walking Dead: The Final Season, intitolato Take Us Back, è ora Disponibile per PC (nello Store Epic Games), Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Ecco il comunicato ufficiale:Dopo anni passati in strada, lottando tra la vita e la morte, una scuola isolata potrebbe Finalmente diventare la nuova casa di Clementine in THE Walking Dead: THE Final Season. Clementine è diventata un leader prendendosi cura di ...