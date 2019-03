Taekwondo | German Open 2019 | tutti i risultati delle categorie senior Nessun italiano in

Taekwondo - German Open 2019 : soltanto quattro azzurri in gara - Davide Ditta e Cristina Gaspa con ambizioni di podio : Si svolgerà nel fine settimana ad Amburgo, in Germania, il German Open 2019, torneo di categoria G1 del calendario internazionale di Taekwondo. Considerato il livello non eccezionale dell’appuntamento, l’Italia non sarà rappresentata dal contingente nazionale guidato da DT Claudio Nolano. Diversamente da quanto avvenuto negli ultimi eventi però, anche le varie società hanno deciso di disertare il torneo. Di conseguenza la spedizione ...