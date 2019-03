Sulla strada della California | l’altro Big Sur

Doppio incidente Sulla Senese - 5 auto coinvolte a distanza di 500 metri. Strada chiusa : Doppio incidente sulla via Senese questa mattina dopo le 9. Nel raggio di 500 metri sono stati due gli scontri che si sono verificati sull'arteria Stradale. Nel primo impatto sono state coinvolte due ...

Una Vita - trame spagnole : Diego pestato gravemente - Blanca partorisce Sulla strada : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate spagnole svelano che Diego verrà aggredito mentre a Blanca si romperanno le acque durante la fuga da Acacias 38. L'attesa difficile della Dicenta La gravidanza di Blanca sarà al centro delle prossime puntate di Una Vita. Purtroppo la ragazza non vivrà un'attesa serena. Infatti avrà dei ...

Monopoli - tir fuori strada : la motrice in bilico sul cavalcavia Sulla provinciale : In bilico sul ciglio della strada, con la motrice penzolante nel vuoto: sotto il cavalcavia, una strada provinciale. E’ sotto shock l’autista di un tir uscito di strada su un ponte dello svincolo della statale Monopoli-Castellana Grotte, in provincia di Bari. Per motivi da chiarire il camion si è intraversato: il rimorchio del camion è rimasto in asse sulla strada, mentre la motrice ha sfondato il guardrail ed è rimasta in ...

Brindisi - frontale Sulla strada Statale : auto si schianta contro un trattore : due morti : Due persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto in serata tra Ostuni e Montalbano, in provincia di Brindisi. Le vittime sarebbero morte sul colpo dopo l'impatto con un mezzo...

Lega - Micciché : “Lotta alla pirateria? Siamo Sulla buona strada” : Intervenuto ai microfoni di Sky, il presidente della Lega di serie A, Gaetano Micciché, commenta così la notizia relativa alle pesanti condanne inflitte in Inghilterra contro gli operatori di un’emittente pirata: “Il tema della pirateria è importante e drammatico ma stiamo intervenendo in maniera seria e decisa anche noi in Italia. In Italia Siamo sulla strada giusta anche se ci sono ancora diversi siti pirati e sono circa due ...

Premier - condanne per pirateria partite di calcio : anche in Italia Sulla strada giusta : Stangata in Inghilterra nella lotta alla pirateria. Tre operatori sono stati condannati per una serie di crimini e un un totale di 17 anni. Steven King, Paul Rolston e Daniel Malone sono stati puniti per aver fornito accesso illegale ai contenuti della Premier League a più di mille tra pub, club e case in tutta l’Inghilterra e il...

Premier - condanne per pirateria partite di calcio. Anche in Italia Sulla buona strada : Stangata in Inghilterra nella lotta alla pirateria. Tre operatori sono stati condannati per una serie di crimini e un un totale di 17 anni. Steven King, Paul Rolston e Daniel Malone sono stati puniti per aver fornito accesso illegale ai contenuti della Premier League a più di mille tra pub, club e case in tutta l’Inghilterra e il Galles. L’accusa è di cospirazione per tentata frode, in quanto i tre uomini avrebbero ...

Premier - condanne per pirateria partite di calcio. Micciché : 'Italia Sulla buona strada' : Sono circa due milioni coloro che, utilizzandoli, rubano denaro a tutto il mondo del calcio: è come se entrassero in un supermercato e prendessero qualcosa uscendo poi senza pagare, un furto a tutti ...

Tennis - ATP Miami 2019 : effettuati i sorteggi - Fognini Sulla strada di Djokovic - Cecchinato su quella di Zverev : Sono stati effettuati i sorteggi del tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di Miami, Florida, che ha preso il via nella giornata odierna per quanto riguarda le qualificazioni, ma che entrerà nel vivo da mercoledì 20, con il primo turno. L’edizione di quest’anno si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, stadio dei Miami Dolphins della NFL, impianto da 14000 spettatori per il Tennis (64767 per il football ...

Cina - occhio alle ripicche Usa Btp fuoristrada Sulla via della Seta : Nonostante il nome sia apparso per la prima volta a fine '800 ad opera del geografo tedesco Ferdinand von Richtofen, la "via della Seta", cioè i circa 8000 km via terra, mare e fiumi, esiste sin dall'antichità e per suo tramite si sono realizzati i commerci tra l'impero cinese e quello romano. É sempre stata sfruttata da tutti. Ai tempi di Giustiniano, per esempio Segui su affaritaliani.it

GR : tamponamento Sulla strada dello Julier - due donne ferite : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Juve. Sulla strada per Madrid prima l’Ajax poi la vincente tra Tottenham-City : Va bene a Cristiano Ronaldo. Da Nyon spunta fuori l’Ajax. Saranno gli olandesi gli avversari nei quarti di finale di

F1 - Ricciardo non si accontenta : “devo imparare ancora molto della Renault - ma sono Sulla strada giusta” : Il pilota australiano ha parlato al termine delle due sessioni di libere, sottolineando di dover ancora conoscere a fondo la propria Renault Il feeling aumenta, le prestazioni anche ma Daniel Ricciardo non è ancora soddisfatto al 100%. Il pilota della Renault mostra il suo sorriso migliore dopo le libere del Gp d’Australia, ma dietro nasconde una feroce voglia di migliorare la propria velocità in pista per competere con i top ...

Maltempo Roma - alberi Sulla strada : chiusa laterale viale Terme di Caracalla : La Polizia locale di Roma Capitale informa sul canale Twitter che a causa della presenza di alberi su strada è chiusa la corsia laterale di viale delle Terme di Caracalla all’altezza della Chiesa Nereo e Achilleo. Sempre per la presenza di alberi sulla carreggiata in via Tiburtina altezza piazza delle Crociate sono possibili difficolta’ di circolazione. L'articolo Maltempo Roma, alberi sulla strada: chiusa laterale viale Terme di ...