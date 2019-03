Successo azzurro agli Europei di karate

Golf – Migliozzi festeggia il suo primo Successo da professionista : l’azzurro trionfa al Kenya Open : primo successo sul circuito per il 22enne vicentino Guido Migliozzi autore di una grande prestazione Guido Migliozzi ha vinto con 268 (67 68 64 69, -16) colpi il Magical Kenya Open , disputato sul percorso del Karen CC (par 71) a Nairobi in Kenya . Il 22enne vicentino, al primo successo sull’European Tour dove è entrato con il 15° posto nella Qualifying School, ha superato con una grande prestazione, in un combattuto finale, lo spagnolo Adri ...

Sci alpino – Dominik Paris strepitoso in Coppa del Mondo : quarto Successo stagionale per l’azzurro - battuto Feuz a Kvitfjell : Paris fa un’altra magia: batte Feuz nella discesa di Kvitfjell, quarto successo stagionale in Coppa del Mondo Kristian Ghedina l’aveva detto e Dominik Paris gli ha dato ragione: con un altro capolavoro l’azzurro centra il trionfo numero 13 in carriera in Coppa del Mondo e raggiunge il discesista ampezzano al terzo posto degli italiani più vincenti di sempre, così ora ha davanti solo l’irraggiungibile Alberto ...