Strage del Ponte | il perito del giudice anticipa tutti in tv | “Le cause? Tiranti corrosi

Francia - la Strage dei delfini uccisi «per errore» : effetto collaterale del pesce low cost : Il settore della pesca nella Ue è il quarto al mondo per importanza e fornisce ogni anno circa 6,4 milioni di tonnellate di pesce. La pesca legale e l'industria di trasformazione del pesce danno ...

Strage di Viareggio - la difesa di Mauro Moretti : “Forzature dell’accusa per ruolo di ad di Fs” : Le accuse mosse a Mauro Moretti per quanto riguarda il suo ruolo di ad di Fs sono “forzature, difficili da capire se non nell’ottica di dover cercare qualcosa“. Così stamani l’avvocato Armando D’Apote, nell’arringa difensiva tenuta nel processo di appello per la Strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Per quanto riguarda le accuse contestate a Moretti in qualità di ad di Fs, D’Apote ha chiesto l’assoluzione del suo assistito ...

L'altra e silenziosa Strage del caporalato. Grande e letale irregolarità : E lo si fa con l'occhio dell'uomo di scienza e col cuore del volontario. I medici del Cuamm, infatti, operano sia in Africa sia nei tantissimi ghetti italiani, da Borgo Mezzanone a San Ferdinando, l'...

Strage di Viareggio - il legale dell’ex ad di Fs e Rfi : “Condanna di Moretti era un obiettivo a costo di sforzi interpretativi” : La condanna di Mauro Moretti era un “obiettivo che si doveva raggiungere” a costo di “qualche sforzo interpretativo” o “spingendo su qualche ambiguità normativa”. E il ritorno di quella “sentenza populista” arrivata per dare “in pasto nomi noti ai familiari delle vittime”, anche oggi in presidio all’esterno del Tribunale. I difensori di Mauro Moretti e Michele Mario Elia, ...

75 anni fa Strage delle Fosse Ardeatine. Fico : custodire memoria : Roma, 24 mar., askanews, - custodire la memoria, trasmettere ai giovani il senso di quanto avvenuto. Nel 75esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine le truppe di occupazione tedesche ...

75 anni fa Strage delle Fosse Ardeatine. Fico : custodire memoria : Roma, 24 mar., askanews, - custodire la memoria, trasmettere ai giovani il senso di quanto avvenuto. Nel 75esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine le truppe di occupazione tedesche ...

Attentato allo scuolabus - convalidato l'arresto dell'autista : «Strage con finalità terroristica» : Ousseynou Sy resta in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna, che il 22 marzo ha interrogato il conducente del bus che il 20 marzo ha dirottato uno scuolabus con a ...

Roma. 24 marzo 2019 : 75° anniversario della Strage delle Fosse Ardeatine : Il 24 marzo 1944 a Roma, nelle Cave Ardeatine, furono trucidate dalle truppe di occupazione nazifasciste 335 persone tra partigiani,

Scampata alla Strage della scuola di Parkland si uccide a 19 anni : “In colpa per essere viva” : Il giorno in cui il 19enne Nikolas Cruz si presentò armato fino ai denti nella sua ex scuola di Parkland sparando su qualsiasi cosa di muovesse e gli capitasse a tiro facendo una strage, lei era riuscita a scappare e a salvarsi ma da quel momento la vita della giovane Sydney Aiello è cambiata per sempre. Affetta da disturbi posta traumatici, che le hanno impedito di dipendere in mano la sua esistenza, e profondamente in colpa per ...

Strage di Bologna - la procura generale vuole indagare su Paolo Bellini : chiesta la revoca del proscioglimento : indagare Paolo Bellini per la Strage di Bologna. È quello che vuole fare la procura generale del capoluogo emiliano. Il pg ha chiesto la revoca del proscioglimento disposto il 28 aprile 1992 nei confronti di Bellini, per iscriverlo nel registro degli indagati con l’accusa di concorso nella Strage del 2 agosto. Bellini, ex militante dell’estrema destra, testimoniò al processo sulla trattativa Stato-Mafia. I magistrati chiedono al gip Francesca ...

2019 - sono già 100 i morti sul lavoro : ecco l'elenco della Strage infinita : Operai che precipitano dai cantieri, schiacciati dai rulli delle presse, folgorati da scariche elettriche. Pubblichiamo tutti i loro nomi e le loro storie. La lista infinita di una ecatombe che non accenna a fermarsi Sul ponteggio a 60 anni" lavoro, la strage silenziosa: ecco chi ci uccide "

“I controlli sul Morandi truccati prima della Strage”. Cinque indagati - svolta decisiva : È l’accusa più grave mossa dal 14 agosto scorso, quando il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò 43 vittime: aver truccato i controlli sul viadotto «prima» della strage, facendo dolosamente risultare un quadro più rassicurante della realtà e depistando chi avrebbe potuto evitare il massacro in extremis, magari stoppando il traffico. La Procura ...

Milano - dirotta e incendia bus<br> Il PG : “Strage con aggravante del terrorismo” : ...

San Donato Milanese - il video-testamento dell'autista senegalese : perché voleva una Strage di bambini : Il conducente Ousseynou Sy da tre giorni preparava il suo piano criminale che lo avrebbe portato a sequestrare 51 bambini sul suo autobus per poi dare fuoco con una tanica di 10 litri di benzina. Le prime certezze degli inquirenti dell'antiterrorismo si sono consolidate in poche ore, anche con la sc