Storica due giorni di Papa Francesco in Marocco

Storica scritta e meta turistica scambiata per un graffito : due impiegati del comune di Roma l’hanno cancellata : Hanno scambiato una Storica scritta delle elezioni del 1948 per un graffito qualunque e lo hanno cancellato: è successo alla Garbatella, quartiere Storicamente “rosso” di Roma, dove una squadra del Campidoglio ha ricoperto la nota scritta in vernice rossa “Vota Garibaldi” di via Basilio Brollo che invitava a votare per il Fronte popolare nelle storiche elezioni che sancirono l’affermazione della Democrazia ...