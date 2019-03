Stazione Termini | fumo dalla scala mobile | impianto bloccato

Roma - fumo da scala mobile a Termini : paura in Stazione - impianto chiuso : Ancora problemi con le scale mobili a Roma: alla stazione Termini un impianto è stato chiuso per del fumo che a un certo punto ha cominciato a fuoriuscire dalle fessure tra i...

Folle inseguimento a Stazione Termini : arrestato 38enne : Roma – Fuga rocambolesca questa notte per un uomo a bordo di una Smart nella zona della stazione Termini. L’auto ha terminato la sua corsa in auto, schiantandosi nei pressi del tunnel di via Giolitti, ma l’uomo al volante ha aperto la portiera ed e’ fuggito a piedi. È successo intorno alle 23:30, dopo che l’auto, probabilmente alla vista degli agenti, aveva iniziato a correre nel traffico percorrendo anche alcuni ...

Stazione Termini - Paura in centro a Roma : minaccia i passanti con una pala : P aura fra Termini e via Cavour dove questa mattina una persona ha minacciato i passanti con una bottiglia rotta e con una pala dopo aver tentato una rapina . Tutto è iniziato questa mattina intorno ...