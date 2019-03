Stanotte torna l' ora legale

Stanotte si torna all'ora legale : lancette un'ora avanti : Stanotte, la notte compresa tra sabato 30 e domenica 31 marzo, alle 2 in punto, bisognerà spostare le lancette di un'ora avanti. Si dormirà quindi un po' in meno, ma da domani farà buio sessanta minuti più tardi dando quindi a tutti la sensazione di essere pienamente entrati nella bella stagione. Storia dello spostamento delle lancette Ai nostri giorni si sente spesso parlare della diatriba tra ora legale e solare e in Parlamento Europeo si è ...