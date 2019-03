Stanotte cambia l’orario | si passa dall’Ora Solare all’Ora Legale | ecco le INFO UTILI

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 torna l’orain Italia, che durerà per i prossimi 7 mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 510 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie.Cambio orario dall’Oraall’Oraquanto risparmieremo Considerando che un kilowattora costa in media al cliente domestico tipo circa 20 centesimi di euro al lordo delle imposte (secondo l’ultimo aggiornamento dell’ARERA a partire dal 1° aprile 2019), la stima del risparmio economico per il sistema relativo al minor consumo elettrico nel periodo di oraper il 2019 è pari a circa 100 milioni di euro. ...

