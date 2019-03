Stadio Napoli | De Laurentiis | ' Vicina la Convenzione per farlo a livelli europei'

Stadio San Paolo - le parole di De Laurentiis in merito all’impianto di Napoli : Non solo stadi di Milano e Roma, ma anche il San Paolo di Napoli potrebbe presto conoscere un nuovo destino. Anch’esso abbastanza obsoleto, è un impianto su cui sicuramente bisognerebbe intervenire. A tal proposito, non si è fatto attendere un pensiero in merito da parte del Presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis che, in occasione della manifestazione ‘Il Sabato delle idee‘ che si sta svolgendo al Cus di Napoli ...

On Air : Stadio di proprietà - Lotito chiede rispetto. Napoli in emergenza : ROMA - 'Fosse per me costruirei lo Stadio domani'. Parola del presidente della Lazio Claudio Lotito che a margine di un congresso ha parlato dell'impianto che la società biancoceleste vorrebbe ...

Stadio San Paolo - dopo Napoli-Arsenal al via i lavori sui seggiolini : L’incontro tra Napoli e Arsenal sarà l’ultimo con i vecchi seggiolini al San Paolo, al via i lavori per rimodernare l’impianto Accordo raggiunto sul crono-programma per l’intervento sui seggiolini allo Stadio San Paolo di Napoli, in vista dell’Universiade, che si terrà dal 3 al 14 luglio. A breve ci sarà il via ai lavori nell’impianto, mentre lo smontaggio dei posti a sedere comincerà dal giorno ...

Insigne - re di Napoli all'Olimpico : il ritorno nel suo Stadio preferito : Insigne domenica ci sarà, quella di Roma contro i giallorossi è una delle partite dove fa la differenza, come l'anno scorso quando segnò il gol decisivo. O meglio l'Olimpico è uno degli stadi dove è ...

Sul New York Times le parole di Ancelotti al Napolista sul pubblico e lo Stadio San Paolo : Le frasi sullo stadio San Paolo È sempre più lungo l’elenco di testate straniere che hanno ripreso l’intervista del Napolista a Carlo Ancelotti. Ieri vi abbiamo offerto una sintesi delle testate più autorevoli (As, Marca, So Foot, Espn) che hanno pubblicato stralci della conversazione dell’allenatore del Napoli col direttore Massimiliano Gallo. Non tutte, l’elenco sarebbe sterminato. Oggi si aggiunta un’altra ...

Allarme ordine pubblico Napoli-Juventus : si rischia uno Stadio con juventini e napoletani fianco a fianco : Le modalità di vendita Le modalità di vendita stabilite per Napoli-Juventus – in programma domenica sera alle 20.30 – stanno facendo crescere molti dubbi e preoccupazioni in merito all’ordine pubblico. E non tanto per la riapertura ai settori della Juventus muniti di tessera del tifoso qualunque sia la loro residenza. Decisione che segna una rilevante differenza rispetto al trattamento riservato ai tifosi del Napoli all’Allianz ...

De Laurentiis : «A Napoli i tifosi da Stadio se non sono primi - non sono contenti» : Ad Ancelotti l’Oscar della pazienza Aurelio De Laurentiis, al telefono da Dimaro, ha rilasciato dichiarazioni a Sky Sport 24. Ha toccato vari temi, tra cui ovviamente il sorteggio di Europa League e quindi il doppio confronto col Salisburgo. «Non abbiamo paura di incontrare nessuno, siamo da nove anni in Europa e abbiamo un grande allenatore come Ancelotti. Salisburgo è un bella città e forse la gara è più agevole di altre, quindi abbiamo ...

Napoli - Salisburgo insidioso : Stadio caldo e gol a raffica : Andata in casa per il Napoli. Negli ottavi di finale di Europa League sfiderà il Salisburgo che è il secondo miglior attacco della competizione e lo scorso anno è stato semifinalista dopo aver ...

Napoli riempi lo Stadio - tira fuori los cojones e azzanna la zebra ferita! : L’aneddoto Per spiegare quanto segue devo raccontare prima un breve aneddoto. Tra le numerose leggende di fuorigrotta ce n’è una che certamente pochi conoscono. Negli anni ’30 si narra che il gestore di un supermercato in Piazza Gabriele D’Annunzio, giusto davanti alla Curva B dello stadio San Paolo, abbia ritrovato nei meandri bui dei suo magazzini una presunta statua trafugata da un colombarius nascosto dietro un pilone ...

Allo Stadio non c’era Napoli - c’era un coma : assenti persino i parcheggiatori : Per ogni esperienza di un passaggio c’è la prima volta. Basta saper attendere e tenere gli occhi aperti. Domenica, mentre sostavo in una Via Terracina deserta, a meno di un’ora dal posticipo serale, ho atteso per diversi minuti un parcheggiatore. Che non si è presentato. Ero immobile nel silenzio di una sera che ricordava le ventidue del trentuno dicembre. In decenni di San Paolo, mai vidi un match senza salutare un parcheggiatore. È il segno ...

“Napoli Juventus Stadio vuoto” - la protesta corre sul web : “Napoli-Juventus stadio vuoto”. È un movimento di protesta per ora strisciante, che ha fatto capolino su facebook. Stavolta, però, non sarebbe una protesta nei confronti di Aurelio De Laurentiis bensì nei confronti del sistema calcio e ovviamente della Juventus. Una larghissima fetta dei tifosi del Napoli non ha mai digerito l’arbitraggio di Inter-Juventus dello scorso anno e considera quello il momento in cui si è creata una frattura ...

I tifosi del Napoli non vanno allo Stadio perché con Orsato e Pjanic è stato tutto chiaro : Non ci sarà mai un Leicester Cari amici del Napolista, vi seguo quotidianamente e quindi mi rivolgo a voi come foste di famiglia. Il mio sentimento personale è che i tifosi del Napoli, come me che pure seguo ormai distrattamente da Sky, non vanno allo stadio in quanto la famigerata partita Inter – Juve, episodio Pianjc, ha fornito la prova provata che lo scudetto in Italia, se c’è di mezzo la Juve, non è contendibile. allo stesso ...

Napoli - gioca l’Europa League in uno Stadio del Nord Italia : Altrove ci sarebbe passione Il futuro non è qui. Il futuro è altrove. Questa stagione di Europa League, potrebbe essere una prova generale per pensare a giocare le coppe europee altrove. Proviamo con Reggio Emilia. L’Atalanta l’anno passato al “Giglio” fece un ottimo girone di Europa League. Oppure all’Olimpico di Torino. Il Napoli catalizzerebbe le attenzioni dell’enorme bacino azzurro del Nord Italia. In ...

Stadio - il Napoli paga gli arretrati. Nuova convenzione : 850 mila euro l’anno : Dieci anni La prima notizia è che De Laurentiis ha firmato la convenzione per la stagione 2015/ 2016. Ha quindi accettato di pagare gli arretrati che ammontano 1 milione e 300mila euro. Ma non è solo questo. Il presidente del Napoli e il Comune hanno raggiunto l’accordo per firmare la Nuova convenzione di dieci anni. Restano ancora da valutare gli arretrati per le stagioni 2016-2017 e 2017-2018 che sono rispettivamente di due milioni e di ...