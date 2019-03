Spalletti | futuro? Ci vediamo anche il prossimo anno

ilfogliettone

(Di sabato 30 marzo 2019) ''Ci riquil'''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano, allontanando le voci di addio al termine della stagione. ''Ora non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo pensare solo a domani - ha proseguito alla vigilia della gara con la Lazio -. Dobbiamo fare un'altra prestazione importante, si tratta di tre punti importantissimi contro una concorrente diretta che sta facendo un ottimo campionato. Inzaghi li fa giocare bene, htanta qualita''', ha concluso.Mauro Icardi, intanto, non scendera' in campo domani nel posticipo di Serie A che vedra' contrapposti Inter e Lazio. Ad annunciarlo e' lo stesso Ct nerazzurro. "Ho trovato Icardi come un calciatore nuovo, e' tanto che non era con noi - ha spiegato l'allenatore - Si e' allenato, ma dobbiamo reinserirlo. Visto quanto successo in questo periodo, compreso ieri, ritengo giusto che per questa ...

