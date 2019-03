Smart TV 39 pollici : le migliori da comprare : In questa guida vi consiglieremo le migliori Smart TV 39 pollici. A dire la verità, televisori con una diagonale così particolare sono pochi, ma siccome ognuno ha le sue esigenze e i prodotti per soddisfarle leggi di più...

Svelato il Nest Hub Max : è uno Smart display da 10 pollici con videocamera : Negli ultimi anni diversi prodotti di Google sono stati svelati per errore prima del momento previsto e pare che la stessa cosa sia avvenuta pure per lo smart display Nest Hub Max L'articolo Svelato il Nest Hub Max: è uno smart display da 10 pollici con videocamera proviene da TuttoAndroid.

La prima Smart TV di Huawei è ormai bella e pronta : due modelli da 55 e 65 pollici in arrivo ad aprile : Huawei è pronta a sbarcare nel mondo delle Smart TV: un dirigente comunica che ad aprile arriveranno due modelli da 55 e 65 pollici con display prodotti da BOE e, forse, qualche novità poco convenzionale. L'articolo La prima Smart TV di Huawei è ormai bella e pronta: due modelli da 55 e 65 pollici in arrivo ad aprile proviene da TuttoAndroid.

Smart TV 32 pollici : le migliori da comprare : In questa guida all’acquisto vi consiglieremo le migliori Smart TV 32 pollici da comprare. Le Smart TV 32 pollici hanno già da tempo conquistato le case degli italiani. Si tratta della misura giusta per ambienti non leggi di più...

OUKITEL presenta quattro nuovi Smartphone al MWC 2019 - tra cui uno con schermo da 7 pollici : Al Mobile World Congress 2019, che sta ormai volgendo al termine, OUKITEL ha presentato quattro nuovi smartphone, tutti interessanti. L'articolo OUKITEL presenta quattro nuovi smartphone al MWC 2019, tra cui uno con schermo da 7 pollici proviene da TuttoAndroid.

HTC porta il 5G in casa e in ufficio con il suo Smart Hub con display da 5 pollici e Snapdragon 855 : HTC ha presentato ufficialmente il suo primo smart display HTC smart Hub 5G al Mobile World Congress. Si tratta di uno smart display unico nel suo genere progettato per la facilità d'uso sia in ambienti domestici che in ufficio che consente uno streaming video uniforme in qualità 4K, giochi a bassa latenza e funzionalità di hotspot mobile 5G per un massimo di 20 utenti. L'articolo HTC porta il 5G in casa e in ufficio con il suo smart Hub con ...

Una Smart TV HONOR da 55 pollici sembra prossima al lancio : HONOR, stando agli ultimi report, sarebbe ormai pronta a portare sul mercato la sua prima Smart TV, che dovrebbe avere una diagonale di 55 pollici. L'articolo Una Smart TV HONOR da 55 pollici sembra prossima al lancio proviene da TuttoAndroid.

Huawei sarebbe pronta a sbarcare nel mercato delle Smart TV con televisori da 65 pollici in su : Dopo il successo nell’ambito degli Smartphone, Huawei potrebbe essere prossima all’ingresso nel settore delle TV. Le indiscrezioni al riguardo si susseguono da tempo, e sembrano prendere un po’ più di consistenza nel momento in cui a dargli voce è stata la testata finanziaria cinese First Financial Reporter. La fonte fa riferimento a “gole profonde” nell’ambito industriale, e la notizia è chiara: il colosso ...

OPPO AX7 : un elegante Smartphone con display da 6 - 2 pollici : Arriva in Italia un nuovo cellulare dalla buona autonomia con camera anteriore da 16 Mp e prezzo di 249 euro

Sharp lancia quattro nuovi Smart LED TV 4K da 60 e 70 pollici : Sharp ha annunciato poco fa la la disponibilità ufficiale di quattro nuovi modelli di Smart LED TV 4K UHD nei formati da 60 e 70 pollici. L'articolo Sharp lancia quattro nuovi Smart LED TV 4K da 60 e 70 pollici proviene da TuttoAndroid.