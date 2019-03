Slow Tourism | Antonio Ricci | Albenga anche chi non c' ha da fare ci

savonanews

(Di sabato 30 marzo 2019) E' partito il convegno sullo "' ad. Una nuova filosofia, un nuovo modo diturismo e di parlare di territorio. Molti gli esperti che hanno preso la parola per spiegare questo ...

savonanews : “Slow Tourism “, Antonio Ricci: 'Albenga chi non c'ha da fare ci venga!' - EuroformRFS : Amici di Euroform! Il nostro progetto Slow Tourism&E-Tourism procede bene...sono aperte le iscrizioni ai corsi! Lo… - MarcoDeBartoli : Lo #slowtourism è trendy anche in Usa: in classifica Como e #Pantelleria -