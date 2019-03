Sky Sport Serie A 29a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 32a giornata Premier e 27a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in ESCLUSIVA tra il 29 marzo e il 1 Aprile 2019 Premier LEAGUE 6 match validi per la 32ma giornata Supersfida ad Anfield: LIVERPOOL-TOTTENHAM (domenica ore 17.30) Bundesliga 3 partite della decima giornata di ritorno Tra Premier League e Bundesliga saranno...

Una super domenica da vivere in diretta esclusiva su Sky Sport : Quella che sta per arrivare sarà un “super Sunday”, una super domenica Sportiva, da vivere tutta in diretta esclusiva sui canali Sport di Sky. Tanti eventi, tanti campioni e tante ore di Sport, dalla mattina fino a tarda...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Argentina (28 - 31 Marzo). In chiaro differita TV8 : Dopo una settimana di sosta il Motomondiale torna in pista in Argentina. Con la gara in Qatar alle spalle, il secondo appuntamento della stagione ci porterà a Termas de Rio Hondo. Su il sipario sul weekend alle 16 di giovedì con la conferenza dei piloti: attesi Marquez, Dovizioso, Petrucci, Rossi, Crutchlow, Rins. Per vivere tutte le emozioni del GP del Qatar basta seguire Sky Sport MotoGP (canale 208), ...

Sky Sport F1 - Diretta Esclusiva Gp Bahrain (28 - 31 Marzo). In chiaro differita TV8 : Secondo appuntamento con il Mondiale: la Formula 1 fa tappa a Sakhir per il GP del Bahrain. Un anno fa il successo di Sebastian Vettel con la Ferrari su questo tracciato, stavolta per la Rossa l'obbligo di ricattare l'esordio stagionale a Melbourne chiuso dal tedesco al quarto posto e da Charles Leclerc al quinto. A Sakhir, che taglia il traguardo del suo...

21 giorni consecutivi di grandi sfide calcistiche su Sky Sport : Tre settimane, dal 29 marzo al 18 aprile, in cui il grande calcio non consosce soste: 21 giorni da vivere su Sky per essere protagonisti delle sfide decisive di questa stagione. Dalla Serie A (maschile e femminile) alla Coppa Italia delle ragazze, fino alla Champions, passando dall’Europa League....

San Siro - lo speciale su Sky Sport24 : interviste e grandi ospiti : La questione San Siro continua ad animare il dibattito milanese, tra l'ipotesi di costruire uno stadio nuovo e quella di ristrutturare un impianto storico. Ne parliano in questa giornata a Sky Sport 24, con un'edizione interamente dedicata, alle 19. Sindaco Sala: "S. Siro? Rassicurato Cio su sede cerimonia" Non è stata buttato giù neppure un frammento di cemento di San Siro che si è ...

Pallanuoto - Champions League : Steaua-Pro Recco in diretta su Sky Sport : La sfida su Sky Appuntamento, allora, con la diretta esclusiva alle ore 19.30 su Sky Sport Arena , con la telecronaca affidata a Daniele Barone; al suo fianco, al commento , Alessandro Campagna , ...

Pallanuoto - Champions League : mercoledì 27 marzo su Sky Sport c'è Steaua-Pro Recco : La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Arena a partire dalle 19.30 . Telecronaca affidata a Daniele Barone, che avrà al suo fianco l'allenatore della nazionale azzurra, ...

NBA - Harden vs. Antetokounmpo : la sfida per l'MVP si decide su Sky Sport : La sua seconda e ultima, se non si ritroveranno con in palio l'anello, sfida diretta a James Harden è in diretta sugli schermi di Sky Sport NBA stanotte all'1.00 e poi domani in replica con il ...

Record di ascolti per il calcio femminile su Sky Sport : Record d’ascolti per il “calcio femminile day” di Sky Sport, che ieri ha trasmesso in esclusiva Roma-Atalanta Mozzanica alle 12.30 e Juventus-Fiorentina alle 15, suSky Sport Serie A e Sky Sport Uno. In particolare, il big match del campionato di Serie A Juventus-Fiorentina è stato visto da 342.628 spettatori medi, con il...

Formula 1 : domenica 31 marzo il Gran Premio del Bahrain - in tv e streaming su Sky SportF1 : Tornano in pista i protagonisti del mondiale di Formula 1 che domenica 31 marzo farà tappa sul circuito di Sakhir per il Gran Premio del Bahrain. Si tratta del secondo appuntamento dei ventuno previsti per questa stagione, iniziata domenica 17 marzo con il Gran Premio d'Australia a Melbourne vinto da Valtteri Bottas. La situazione dopo Melbourne: Mercedes dominanti, Ferrari in crisi La gara disputatasi sul circuito di Albert Park ha messo in ...

Juventus - Fiorentina Women - la sfida scudetto in diretta su Sky Sport : Attesa, entusiasmo e curiosità caratterizzano la vigilia dell’8^ giornata di ritorno della Serie A Femminile dove a tenere banco sarà la sfida scudetto tra Juventus e Fiorentina Women, secondo dei due posticipi domenicali SKY, ospitata nella magnifica cornice dello Juventus Stadium. L’impianto torinese accoglie per la prima volta nella sua storia un match di calcio femminile: una decisione importante quella presa dal ...

Dovizioso compie 33 anni - programmazione dedicata su Sky Sport MotoGP : Sabato 23 marzo, giornata dedicata ad Andrea Dovizioso su Sky Sport MotoGP: per il 33° compleanno del pilota della Ducati, il canale 208 ripercorre alcuni dei momenti più entusiasmanti della sua carriera, con le gare, le immagini, i gesti e le parole che hanno segnato la...

Dovizioso compie 32 anni - programmazione dedicata su Sky Sport MotoGP : Sabato 23 marzo, giornata dedicata ad Andrea Dovizioso su Sky Sport MotoGP: per il 32° compleanno del pilota della Ducati, il canale 208 ripercorre alcuni dei momenti più entusiasmanti della sua carriera, con le gare, le immagini, i gesti e le parole che hanno segnato la...