Simbolo di unità Zingaretti e Calenda svelano il logo della lista Pd-SiamoEuropei | ' per

Simbolo di unità. Nicola Zingaretti e Carlo Calenda svelano il logo della lista Pd-SiamoEuropei - "per vincere le elezioni" : Le parole di Nicola Zingaretti sono unità, Europa e sostenibilità. Il segretario del Pd presenta il Simbolo della lista Pd-Siamo Europei alle europee come "il Simbolo dell'unità, non un insieme di sigle ma un pluralismo che stiamo componendo". Con lui Carlo Calenda, promotore del manifesto Siamo Europei - espressione che trova posto nel logo sotto al Simbolo del Pd e assieme alla scritta Socialisti e democratici (Pse). Sulla ...