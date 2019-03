Serie C Juventus U23-Pontedera 0-4 Siena ko in casa con l' Arzachena

Juventus-Empoli - formazioni ufficiali e ultime Serie A : JUVENTUS EMPOLI – A due settimane dall’indolore sconfitta di Marassi, contro il Genoa, torna la Serie A anche per la Juventus. I bianconeri ripartono dall’Allianz Stadium, prima tappa del rush finale delle ultime 10 gare che porteranno al traguardo finale. Oggi, alle ore 18:00, a Torino l’Empoli prova il colpaccio di strappare un risultato positivo […] L'articolo Juventus-Empoli, formazioni ufficiali e ultime Serie ...

Serie A Empoli - contro la Juventus non ci sarà Rasmussen : Empoli - Aurelio Andreazzoli affronterà la gara contro la Juventus prima in classifica senza uno dei suoi difensori più affidabili: il danese Jacob Rasmussen , come riporta il sito ufficiale dell' ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Juventus? Noi proviamo a vincere» : E ci inorgoglisce il fatto di affrontare una delle squadre più forti al mondo". Il tecnico dell' Empoli , Aurelio Andreazzoli ,, che in avvio di conferenza ha dedicato un pensiero a "Roger Pizzi, il ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina a caccia del successo nel derby contro la Florentia per avvicinarsi alla Juventus nel 20° turno : I tre anticipi della ventesima (terzultima) giornata hanno riaperto un discorso che sembrava chiuso nel campionato di Calcio femminile di Serie A. La caduta della Juventus di Rita Guarino sul campo del Sassuolo ha rimesso tutto in discussione nella lotta per lo Scudetto. Un ko di cui ha approfittato prontamente il Milan di Carolina Morace che, vittorioso 4-1 al “Vismara” contro la Roma, si è portato a -2 dalle bianconere. Ora è il ...

Juventus-Inter - ennesima sfida di mercato per la sorpresa della Serie A : Juventus-Inter, nuova sfida di mercato. I due top-club italiani si contendono ancora una volta un obiettivo. Il nome è quello del centrale della Sampdoria Andersen, sorpresa di questo campionato. Qualità in fase di impostazione, capacità nel gioco aereo, attenzione in marcatura: sono queste le principali doti del talento blucerchiato, la cui valutazione è esplosa negli […] More

Serie A Femminile – Festa Juventus davanti ad un Allianz Stadium gremito : Pedersen stende la Fiorentina nel finale : Il big match della 19ª Giornata di Serie A Femminile va alla Juventus: le bianconere, davanti ad un Allianz Stadium gremito, battono la Fiorentina per 1-0 grazie al gol di Pedersen Gli uomini riposano per la pausa dedicata alla Nazionale e allora sono le donne a prendersi i riflettori del pomeriggio calcistico della domenica. L’Allianz Stadium risulta tutto esaurito, anche se in campo non c’è Cristiano Ronaldo, ma la ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina 1-0 - Pedersen decide il match clou all’Allianz Stadium. Bianconere vicine al titolo tricolore : Sono andate in scena quest’oggi le ultime due partite del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Una giornata, per certi versi, storica per il movimento delle donne del “Pallone” italiano, vista la disputa del big match tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, la casa della Vecchia Signora (maschile). Uno stadio gremito in ogni ordine di posto ha accolto le due formazioni leader di questo ...