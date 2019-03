Serie B | Palermo fermato a Cosenza | il Perugia stende il Livorno

Serie B : Cosenza-Palermo 1-1 - Ascoli-Benevento 2-2. Vincono Perugia e Crotone : Dopo la pausa per le nazionali, torna in campo la Serie B che si era aperta con l' anticipo della 30esima giornata tra Cremonese e Verona . Il Palermo pareggia a Cosenza, aggancia il Brescia al primo ...

Serie B Palermo - Haas : «Dimostriamo di essere i più forti» : Palermo - "Abbiamo due gare in trasferta: proviamo a vincerle entrambe. Non pensiamo agli avversari, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e dimostrare di essere i più forti" . Nicolas Haas , ...

Serie B - pronostici del 30° turno : il Palermo favorito sul Cosenza : Il 29 marzo avrà inizio la 30a giornata del campionato di Serie B che vede una lotta accesa per la conquista delle prime due posizioni in classifica, che a fine campionato valgono la promozione diretta in Serie A. Il Brescia continua a mantenere il primato cercando di tenere distante il Palermo guidato da Roberto Stellone, che ha ritrovato la vittoria dopo un periodo difficile battendo il Carpi in casa. Avvalendoci delle quotazioni di Planetwin ...

Serie B : vola il Palermo - frena il Verona - pareggia il Lecce : La Serie B è un campionato lungo ed imprevedibile e, quando mancano 10 giornate dalla fine, la classifica è più incerta che mai, sia in testa che in coda. Il Brescia capolista in questa giornata ha riposato, ma nonostante non abbia giocato, resta in testa e vede avvicinarsi solo il Palermo. Anche in questa giornata non sono mancate le sorprese. Il Brescia vede la A vicina, il Palermo vince Il Brescia di Corini vede la A sempre più vicina e, ...

Serie B : Palermo-Carpi 4-1 - Venezia-Cremonese 1-1 : Importante vittoria del Palermo, che in casa supera il Carpi e accorcia sul Brescia, di riposo,: la vetta ora è distante solo un punto, leggi qui la classifica ,. Finisce 1-1 la delicata sfida tra ...

Video/ Venezia Palermo - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Venezia Palermo, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, giocata al Penzo nella 28giornata di Serie B. Bocalon e Puscas in rete.

Serie B Venezia-Palermo 1-1 - la pareggia Puscas nel finale : VENEZIA - Si chiude in parità il posticipo della ventottesima giornata del campionato cadetto tra Venezia e Palermo , nel giorno dell'esordio di Serse Cosmi sulla panchina dei lagunari. E' stato ...

Serie B : Palermo - 14 giorni per la sopravvivenza - per Zenga ancora una chance a Venezia : In Serie B, Livorno-Benevento, in programma oggi 4 marzo, alle ore 21, chiuderà il programma delle gare valevoli per la 27a del campionato di Serie B, a undici giornate dalla fine della regular season. Appare alquanto delicata la posizione del Venezia che è scivolato, dopo l'ennesima sconfitta rimediata a Verona, al quint'ultimo posto in classifica generale, appaiato a 26 punti al Foggia, in piena zona retrocessione. Venezia, la prossima gara ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / Le mosse di Stellone per il Palermo - 27giornata - : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le mosse e le scelte degli allenatori in vista delle partite della 27giornata del campionato cadetto, il 2 e 3 marzo 2019.

RISULTATI Serie B/ Classifica aggiornata : il Palermo torna 2°! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite, previste oggi 2 marzo 2019 e valide per la 27giornata di Campionato.

Il Palermo ha battuto il Lecce per 2-1 nel posticipo ...