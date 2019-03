Serie A | Udinese-Genoa 2-0 | gol di Okaka e Mandragora

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : avanti l’Udinese [FOTO] : 1/37 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Probabili Formazioni Udinese – Genoa - Serie A 30/03/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Genoa, Serie A 30/03/2019Udinese alla ricerca di punti per abbandonare la zona rossa: Genoa più tranquillo ma non ancora salvo matematicamente.UDINE – Tudor conferma il 3-5-2 dei suoi predecessori preferendo Lasagna e Pussetto in attacco. De Paul scala a centrocampo con Mandragora e Fofana, mentre gli esterni saranno Ter Avest e Zeegelaar. In porta Musso, davanti a lui De Maio, Larsen e ...

Serie A Udinese - Tudor : «Voglio una squadra aggressiva e compatta» : UDINE - "Credo che se abbiamo tanti nazionali significa che abbiamo tanta qualità nella nostra rosa. Ieri abbiamo fatto un primo allenamento tutti assieme e oggi faremo il secondo. I primi risultati ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Udinese? Faremo una grande partita» : GENOVA - "Sono convinto che Faremo una grande partita" . Cesare Prandelli alla vigilia della trasferta di Udine non ha dubbi e non teme un possibile rilassamento dei suoi giocatori dopo il successo ...

Stadi Serie A - lo stato dell’arte : Juve - Udinese e Frosinone gli unici nuovi : Stadi Serie A – Siamo rimasti indietro, anche nelle infrastrutture, anche in quelle sportive, anche nel ricco calcio. Non solo a Russia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania ma anche alla Polonia e alla Turchia. Fra le nazioni europee che investono sul futuro del calcio, e quindi sugli Stadi, l’Italia non compare nelle prime dieci della […] L'articolo Stadi Serie A, lo stato dell’arte: Juve, Udinese e Frosinone gli ...

Biglietti Udinese-Genoa - come acquistare i tickets per la sfida della 29a giornata di Serie A di calcio : Il secondo anticipo della 29a giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Genoa. Si giocherà sabato 30 Marzo alle ore 15.00 alla Dacia Arena e sarà un turno di campionato che segna il nuovo esordio sulla panchina dei friulani di Igor Tudor. Il croato ha sostituito Davide Nicola, esonerato dopo le pesanti sconfitte con Juventus e Napoli e con il quale l’Udinese non è mai riuscita a trovare la scossa tanto desiderata. Proprio questo è il ...

Serie A Udinese - ufficiale : ecco Tudor per il dopo Nicola : UDINE - Fulmine a ciel sereno in casa Udinese : il tecnico bianconero Davide Nicola infatti è stato a sorpresa esonerato. Il club ha preso la decisione nella mattinata di oggi, comunicandola al ...

Video/ Napoli Udinese - 4-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 28giornata - : Video Napoli Udinese, risultato finale 4-2,: gli highlights e i gol della partita del San Paolo, vinta dagli azzurri nella 28giornata della Serie A.

