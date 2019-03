Serie A Cagliari | Maran | «In avvio di partita Chievo migliore di noi»

Il Cagliari espugna 3-0 il Bentegodi : Chievo tramortito e Serie B vicina : La cronaca Il primo tiro in porta è del Chievo con Meggiorini che da pochi passi e di destro chiama al grandissimo intervento Cragno. I clivensi attaccano ma è il Cagliari a passare in vantaggio con ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : finisce Chievo-Cagliari - la classifica aggiornata [FOTO] : 1/36 Paola Garbuio/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : Cagliari sempre avanti [FOTO] : 1/36 Paola Garbuio/LaPresse ...

Risultati Serie A - diretta live : all’intervallo il Cagliari è già nettamente avanti : Risultati Serie A 29^ GIORNATA – Il 29° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Chievo e Cagliari. Tre gli anticipi del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20,30 Inter-Lazio. Gli altri match di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo; l’Atalanta va in trasferta a ...

Risultati Serie A - diretta live : il Cagliari raddoppia : Risultati Serie A 29^ GIORNATA – Il 29° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Chievo e Cagliari. Tre gli anticipi del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20,30 Inter-Lazio. Gli altri match di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo; l’Atalanta va in trasferta a ...

Risultati Serie A - diretta live : vantaggio Cagliari : Risultati Serie A 29^ GIORNATA – Il 29° turno di Serie A sarà inaugurato dall’anticipo di stasera tra Chievo e Cagliari, ultima spiaggia per i veronesi. Tre gli anticipi del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20,30 Inter-Lazio. Gli altri match di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e ...

Risultati Serie A - diretta live : Chievo-Cagliari 0-0 : Risultati Serie A 29^ GIORNATA – Il 29° turno di Serie A sarà inaugurato dall’anticipo di stasera tra Chievo e Cagliari, ultima spiaggia per i veronesi. Tre gli anticipi del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20,30 Inter-Lazio. Gli altri match di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e ...

Probabili Formazioni Chievo Verona – Cagliari - Serie A 29/03/2019 : Probabili Formazioni Chievo Verona – Cagliari, Serie A 29/03/2019Chievo e Cagliari tornano in campo per un incontro valido per la Serie A. Clivensi con un piede in B, sardi alla ricerca di punti salvezza.Verona – Di Carlo recupera Andreolli e lo schiera con Barba centrali, mentre De Paoli e Jaroszynski saranno i terzini. Sorrentino in porta, Rigoni torna titolare a centrocampo, con Hetemaj e Kiyine. Giaccherini agirà alle spalle di ...

Serie A - l’anticipo del venerdì e Chievo-Cagliari : tabù da sfatare per i sardi : Dopo la sosta per le nazionai, riparte il campionato. L’anticipo del venerdì, per quanto concerne la 29^ giornata di Serie A, è Chievo-Cagliari. Veronesi con un piede e mezzo in B, sardi più tranquilli ma che devono sfatare un tabù. Rossoblù infatti che, nei precedenti contro i veneti al Bentegodi, non hanno mai vinto. In 25 partite totali, 12 vittorie dei clivensi, 5 del Cagliari e 8 pareggi. Ma al Bentegodi, appunto, 6 vittorie ...

Serie A Cagliari - rinnovo fino al 2021 per il diesse Carli : Cagliari - Il Cagliari ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet, "il rinnovo contrattuale del Direttore sportivo Marcello Carli che ha firmato con il Club sino ...

Biglietti Chievo-Cagliari - ecco come acquistare i tickets della sfida della 29esima giornata di Serie A : Mancano solamente dieci giornate al termine della Serie A, e la lotta alla salvezza è più accesa che mai, il 29esimo turno che metterà di fronte Chievo Verona e Cagliari, per un match in cui i padroni di casa dovranno necessariamente vincere, anche se la permanenza nel massimo campionato sembra ormai compromessa. Anche i sardi, dal canto loro, dovranno però necessariamente portare a casa i tre punti, dato che il Bologna è distante appena sei ...

Serie A Cagliari - Pellegrini e Klavan di nuovo in gruppo : Cagliari - Allenamento pomeridiano, ad Asseminello, per i rossoblù. Sorride il tecnico dei sardi Rolando Maran che, oltre a gioire per il primo gol in Nazionale di Barella contro la Finlandia , ha ...

Serie A Cagliari - solo terapie per Despodov : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , al lavoro al Centro Sportivo di Asseminello nella settimana della sosta del campionato. Dopo l'attivazione e il riscaldamento tecnico, la squadra ha ...

Serie A Cagliari - personalizzato per Cerri e Pellegrini : Cagliari - Nuova seduta di allenamento, nella mattinata di oggi, per il Cagliari , che lavora nella settimana della sosta al Centro Sportivo di Asseminello. Il gruppo ha cominciato la seduta con piani ...