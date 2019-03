Seppellisce il neonato appena partorito nel giardino della villa

leggo

(Di sabato 30 marzo 2019) Rintracciata nelle scorse ore in un paese vicino a Gallipoli, in provincia di Lecce, dove recentemente ha trovato lavoro, è indagata per infanticidio ed occultamento di cadavere, per avere...

DEALBA14 : RT @hele_fr: Partorisce e seppellisce il neonato in giardino, indagata moldava - Pzzglc67d03 : RT @hele_fr: Partorisce e seppellisce il neonato in giardino, indagata moldava - PugliaStream : Seppellisce il neonato in giardino: indagata -