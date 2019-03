Scuola | rinnovo contratto | stipendi e precariato ultime notizie | si va dritti verso lo

scuolainforma

(Di sabato 30 marzo 2019) I sindacati invitano il personale scolastico a scendere in piazza per protestare contro i ritardi nell’apertura della trattativa per ildelnazionale del comparto istruzione e ricerca. Un altro motivo della protesta è rappresentato dall’autonomia delle regioni nel quadro normativo vigente: ferma opposizione ad ogni proposta di regionalizzazione, in particolare del sistema d’istruzione.Sindacatilo sciopero del comparto istruzione e ricerca Si rivendica, inoltre, la stabilizzazione dei precari, e dunque politiche di reclutamento snelle e di qualità oltre ad investimenti adeguati nei settori dell’istruzione e della ricerca al fine di sviluppare le professionalità del comparto. I sindacati Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno proclamato lo stato di agitazione del comparto Istruzione e Ricerca. Nello stesso tempo, è stato chiesto un ...

