Scuola | formazione iniziale docenti | cosa cambia con la nuova Legge di Bilancio

(Di sabato 30 marzo 2019) Con l’entrata in vigore delladi, approvata lo scorso 30 dicembre 2018, il percorso di reclutamentoper ladeidellasecondaria di primo e secondo grado, denominato FIT, è stato di fatto abolito. Sono state poste delle modifiche per l’accesso al posto di ruolo, garantendo la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato già a partite dal prossimo 1° settembre 2019.con ladiNe deriva che tutti iche risultino già inseriti nelle Graduatorie Di Merito Regionali ma non rientrati nel contingente delle immissioni in ruolo, così come tutti iche hanno svolto le prove concorsuali per abilitati ma di cui è stata posticipata la pubblicazione delle graduatorie successivamente al 1° settembre ed entro il 31 dicembre 2018, dovranno attendere un apposito DM che ...

