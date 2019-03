Scooter contro auto | ragazzo di 20 anni trasportato al Pronto soccorso

Incidente stradale per il calciatore - auto contro Scooter : paura per l'attaccante : Di D - 29/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet L'auto guidata dall'attaccante in forze alla Fiorentina ha urtato uno scooter, la polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dell'Incidente Mondo del calcio con il fiato sospeso nel pomeriggio del 29 marzo in seguito alla notizia di un Incidente stradale che ha coinvolto un noto calciatore. Vittima del sinistro è l 'attaccante Federico ...

Scooter contro auto in piazza Corvetto - ferito 35enne : Incidente nella serata di giovedì nella all'uscita della galliera Nino Bixio, in direzione di piazza Corvetto, nel centro città. A restare ferito, in uno schianto che ha coinvolto uno Scooter e alcune ...

Bambino sfiorato da Scooter in corsa : baby gang fuori controllo in piazza Municipio : 'Ci siamo trovati di fronte una scena assurda. Uno sciame di scooter guidati da giovani teppisti che circolavano in ogni angolo della piazza. Poco dopo un mezzo con tre persone a bordo senza casco e ...

Roma - fuga finisce in scontro tra volanti e Scooter : di Silvia Mancinelli Un inseguimento rocambolesco nelle strade del Nomentano e fino a San Basilio . I banditi in fuga in sella a un TMax forzano il posto di controllo della volante. I rinforzi ...

Scontro in via Manara - Scooterista in ospedale : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Uno scooterista è stato trasportato in ospedale, in condizioni fortunatamente non gravi, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un'auto avvenuto all'altezza dell'...

Vittoria - 17enne su uno Scooter si schianta contro un palo : morto sul colpo : Ha perso il controllo del suo scooter sulla Sp 17, vicino Vittoria, schiantandosi su un palo dell'illuminazione pubblica. È morto sul colpo, Valerio Cafiso, dopo aver riportato traumi gravissimi. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network.Continua a leggere

In Scooter contro palo della luce - Matteo muore a 15 anni. La Zia : “Non è caduto da solo” : Matteo Ferlenda ha perso il controllo del motorino e ha sbattuto violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica a bordo carreggiata. Secondo i primi rilievi dei carabinieri sembrerebbe che nell'incidente non siano coinvolti altri veicoli ma sia la famiglia che gli amici ritengono che non sia possibile.Continua a leggere

Udine - scontro tra auto e Scooter : muore 23enne - la sua moto in fiamme : Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, nella tarda serata di lunedì un’auto si è scontrata con uno scooter a Cividale del Friuli (Udine). Nell'impatto è morto un ragazzo di 23 anni, Tommaso Michielan, che viaggiava da solo sulla due ruote. Il suo scooter ha preso fuoco dopo l’incidente.Continua a leggere