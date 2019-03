Scontri in piazza | frattura e 30 giorni per un poliziotto Ma il centro sociale su

Le Mans - violenti Scontri tra giostrai e forze dell’ordine : la polizia spara i lacrimogeni dall’alto sulla piazza. Le immagini : Roulotte in fiamme, blocco della ferrovia e scontri con le forze dell’ordine: a Le Mans, in Francia, continuano le proteste dei giostrai, che chiedono di poter lavorare in centro e accusano il Comune di essere discriminati. Nel quarto giorno consecutivo di mobilitazioni, è scoppiato il caos nella piazza del municipio e la polizia ha risposto lanciando, dall’altro, i gas lacrimogeni. I forains, oggi, erano circa 500, alcuni coi volti ...

Gilet Gialli atto 19/ Scontri e arresti in una Parigi blindata : 3mila in piazza : Gilet Gialli in piazza per l'atto numero 19: Scontri e arresti a Parigi nonostante la città sia blindata dalle forze dell'ordine. In 3mila manifestano

Parigi - gilet gialli di nuovo in piazza : Scontri con la polizia - palazzi incendiati e negozi saccheggiati : Situazione complicata per l’ordine pubblico a Parigi per il 18esimo sabato di protesta organizzato dai “gilet gialli” contro le politiche del governo in Francia: alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla manifestazione, hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elyse’es. La polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni, idranti e con p...

Gilet gialli ancora in piazza - nuovi Scontri a Parigi - Insultato il filosofo Finkielkraut : 'Sporco ebreo' : La partecipazione alle manifestazioni è ancora in ribasso ma la violenza è sempre presente: secondo le cifre rese note dal ministero dell'Interno, i Gilet gialli in tutta la Francia sono per il ...

Gilet gialli in piazza a Parigi - Scontri fra black bloc e polizia. Insulti antisemiti al filosofo Finkielkraut : Ancora scontri a Parigi per il corteo dei Gilet gialli, all'altezza degli Invalides, dove i manifestanti sono stati bloccati dalla polizia. Gruppi di black bloc hanno preso l'iniziativa lanciando oggetti contro la polizia, le forze dell'ordine hanno lanciato dei lacrimogeni. Decisa l'evacuazione per motivi di sicurezza dell'intera spianata, a poche decine di metri dalla Tour Eiffel. In precedenza, lungo il percorso, c'erano stati incendi di ...

Gilet gialli in piazza - Scontri a Parigi : 13.47 Un manifestante è rimasto gravemente ferito a Parigi nel corso degli scontri scoppiati, per il tredicesimo sabato di fila, tra "Gilet gialli" e forze di polizia. L'uomo avrebbe perso una mano. Epicentro delle proteste la sede dell' Assemblée Nationale, dove i manifestanti avrebbero cercato di superare le transenne che proteggono l'edificio. Gli agenti sono intervenuti con cariche e lanci di lacrimogeni.