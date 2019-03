Sci di fondo | Campionati Italiani 2019 | la staffetta mista va alle Fiamme Oro davanti ad

A Milano sfila il gotha dello Sci di fondo : 31 medaglie mondiali : Dieci ori, dodici argenti e nove bronzi. Tre Coppe del Mondo generali. Un bottino che darà ulteriore slancio alla candidatura italiana per le Olimpiadi del 2026

Sci di fondo - il bilancio italiano della Coppa del Mondo. Da Pellegrino a De Fabiani passando per le donne - una stagione da cui ripartire : Si è conclusa con il weekend di Québec City anche la trentottesima edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo, per la stagione 2018-2019. Per l’Italia l’annata è stata caratterizzata da due vittorie, sette secondi posti, un argento e un bronzo mondiale, tutti provenienti dal settore maschile ed arrivati da due uomini: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Partiamo proprio da Federico Pellegrino per parlare di questi sei ...

Sport Invernali – Dallo Sci di fondo al biathlon : il programma della settimana : Il programma delle gare settimanali: sci, fondo, biathlon, freestyle e snowboard assegnano i titoli italiani SCI ALPINO Lun. 25/03 – Campionati Italiani Allievi – SL maschile e femminile Sarentino (Ita) Lun. 25/03 – Campionati Italiani Assoluti – 1a prova DH femminile Falcade- Passo San Pellegrino Mar. 26/03 – Campionati Italiani Assoluti/Aspiranti + GP Italia gio/asp – DH femminile Falcade-Passo San ...

Sci di Fondo – De Fabiani 4° nell’inseguimento in Quebec : Coppa del Mondo a Klaebo : Italia protagonista nell’inseguimento in Quebec: De Fabiani ancora 4°, Pellegrino 6°, arriva la top ten in classifica generale. La Coppa va a Klaebo Francesco De Fabiani si conferma tra i big dello sci di Fondo mondiale chiudendo al quarto posto anche nell’inseguimento in Quebec dopo lo stesso piazzamento ottenuto nella mass start. L’altra bella notizia che arriva dal Canada dopo i 13,3 chilometri in tecnica libera è ...

Classifica Finale Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo batte all’ultimo metro Alexander Bolshunov! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Quebec City 2019 : Johannes Klaebo vince il minitour e si porta a casa la classifica generale! : La Coppa del Mondo di sci di fondo si è decisa praticamente sul rettilineo d’arrivo dell’ultima tappa del minitour che ha chiuso la stagione: il norvegese Johannes Klaebo batte di 2″8 il canadese Alex Harvey e di 2″9 il russo Alexey Bolshunov, che fino agli ultimi metri sembrava poter acciuffare la vittoria nella classifica generale. Klaebo era partito con 52″ di margine sul russo e 53″ sul canadese, ma è ...

Sci di fondo – Stina Nilsson vince l’inseguimento e firma una strepitosa tripletta : a Oestberg la Coppa del Mondo : tripletta di Stina Nilsson in Quebec, Oestberg vince la Coppa del Mondo. Brocard miglior azzurra nell’inseguimento: 24ª Stina Nilsson non dimenticherà facilmente questi tre giorni in Quebec. Sulla pista canadese, la scandinava realizza una fantastica tripletta e dopo aver vinto la sprint e, a sorpresa, la mass start, sfrutta il vantaggio con cui partiva nell’inseguimento per portare a casa il terzo successo di fila. ...

Classifica Finale Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg vince nettamente - staccata Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Finali Coppa del Mondo Quebec City : Ingvild Oestberg vince la classifica generale! A Stina Nilsson il minitour : La Coppa del Mondo di sci di fondo femminile va alla norvegese Ingvild Flugstad Oestberg! Il minitour che ha chiuso la stagione sulle nevi canadesi di Quebec City è andato alla svedese Stina Nilsson, che ha coperto la 10 km tl in 23’55″1. Più veloce di lei nella pursuit odierna, ma non abbastanza per ricucire l’intero divario, che allo start era di 33″, la norvegese Therese Johaug, attardata al traguardo di 12″9, ...

LIVE Sci di fondo - Inseguimenti Quebec 2019 in DIRETTA : si assegnano le Coppe del Mondo generali! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle pursuit in tecnica libera delle Finali di Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Quebec City, in Canada: oggi, domenica 24 marzo, alle ore 14.30 italiane scatterà la 10 km femminile, seguita alle ore 15.45 dalla 15 km maschile. Mai finale avrebbe potuto essere più avvincente: oggi si assegneranno entrambe le Sfere di cristallo. In lizza per la generale al maschile il norvegese ...

Sci di fondo - mass start di Quebec City : De Fabiani 4° - vince Klaebo : De Fabiani 4° nella mass start di Quebec City, Klaebo vince e ipoteca la coppa. Brocard 22esima tra le donne, sorpresa Nilsson Una mass start per velocisti. Stina Nilsson e Johannes Klaebo trionfano ancora in Quebec dopo i rispettivi successi del giorno precedente: la svedese infligge la prima sconfitta stagionale in una distance a Therese Johaug, che forse paga anche un po’ di stanchezza per aver partecipato alla sprint e ...

Sci di fondo - Mass Start Québec City 2019 : Johannes Klaebo ipoteca la Coppa del Mondo! Francesco De Fabiani quarto - Bolshunov settimo con bastone rotto : Johannes Klaebo mette le mani sulla Coppa del Mondo. Il fenomeno norvegese vince la 15 km Mass Start a tecnica classica di Québec City battendo in volata, con il tempo di 36’10″9, il canadese Alex Harvey (all’ultima sua gara, ragion per cui è acclamato dalla folla) di 8 decimi e il connazionale Didrik Toenseth di 1″3. Con questo risultato Klaebo guadagna anche più di 45 secondi su Alexander Bolshunov (settimo e ...