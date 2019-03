Sanremo | il ‘partito del cemento’ non smette di costruire E la speculazione continua

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Correva l’anno 1963 quando la casa editrice Einaudi pubblicò Laedilizia di Italo Calvino, un romanzo breve chiaramente incentrato sul boom del cemento a. Oggi la villa già della famiglia Calvino è letteralmente soffocata da quel cemento. Soprattutto, seconde case. Nel 2009 le case non occupate in città erano la bellezza (si fa per dire) di 21.449: un primato per la Liguria. Si è costruito dappertutto, dal lungomare fino in cima alle colline retrostanti. Arrivando asembrerebbe non ci sia più posto per quello che Ferruccio Sansa e Marco Preve definirono “Il partito del cemento”. Ma ci si sbaglia.Il partito del cemento Prezzo: 13.9€Acquista su Amazon Innanzitutto, arrivando in città attraverso l’Aurelia e provenendo da Imperia, ecco alla vostra destra un enorme sbancamento dove ...

