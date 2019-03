Salvini:diritto famiglia va modificato

"Sono qua a sostenere la necessità dell'Italia di mettere al mondo dei figli, non per togliere diritti: non si tocca niente a nessuno.Non sono in discussione l'aborto,il divorzio:ognuno fa l'amore con chi vuole",ha dettoal Congresso delle Famiglie,a Verona. "Condivido ciò che ha detto il Papa,bado alla sostanza,non alla forma",ha aggiunto il ministro,annunciando di voler "modificare ildi"e di pensare a"una commissione di inchiesta" sulle case-famiglie" per snidare quelle che sui bambini fanno business.(Di sabato 30 marzo 2019)