Salvatore Esposito | film e fidanzata Chi è Genny Savastano di Gomorra

Gomorra 4 - Salvatore Esposito e Marco D'Amore : "Il riconoscimento internazionale spazza via le sterili polemiche provinciali italiane" (VIDEO) : La presenza e l'assenza di Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D'Amore, è una delle chiavi di lettura della quarta stagione di Gomorra che riparte da venerdì 29 marzo su Sky, soprattutto per la conseguenza che la morte del personaggio ha e avrà su Gennaro Savastano (Salvatore Esposito). Il sacrificio dell'amico porterà Genny a provare a cambiare vita e una volta sistemati gli affari criminali proverà a diventare un imprenditore a tutti gli ...

Salvatore Esposito in compagnia della fidanzata Paola Rossi : Salvatore Esposito tornerà sul piccolo schermo per la nuova stagione della serie “Gomorra”, dove veste i panni del capofamiglia Gennaro Savastano, ma lontano dal set e assieme alla fidanzata Paola Rossi l’attore si trasforma in un romanticone. Il 29 marzo partirà su Sky Atlantic la quarta stagione della serie tv “Gomorra” e intanto il protagonista Salvatore Esposito si gode qualche giorno di relax assieme alla fidanzata. L’attore è stato ...

Gomorra 4 - Ciro è ancora vivo? Salvatore Esposito fa sperare i fan : le anticipazioni : anticipazioni Gomorra 4, Salvatore Esposito accende la speranza dei fan: Ciro è vivo? Stamattina Salvatore Esposito ha fornito anticipazioni su Gomorra 4 che stanno seminando il panico tra i fan! Ciro è ancora vivo? Il personaggio di Marco D’Amore rimane ancora oggi uno dei preferiti del pubblico, per questo la sua scomparsa non è stata […] L'articolo Gomorra 4, Ciro è ancora vivo? Salvatore Esposito fa sperare i fan: le ...

Gomorra 4 - intervista a Marco D'Amore e Salvatore Esposito : intervista a due protagonisti di Gomorra 4: Salvatore Esposito, Genny Savastano, e Marco D'Amore, passato dall'indossare i panni di Ciro Di Marzio detto l'Immortale a girare come regista...

Gomorra - Salvatore Esposito innamorato : eccolo con la fidanzata Paola Rossi : Tra poco Salvatore Esposito tornerà sul piccolo schermo per la nuova stagione della serie ' Gomorra ', dove veste i panni del capofamiglia Gennaro Savastano, ma lontano dal set e assieme alla ...

'Gomorra 4' - Salvatore Esposito e Marco D'Amore si raccontano : 'Dopo 6 anni insieme sul set siamo diventati fratelli' : Salvatore Esposito e Marco D'Amore sono il protagonista e il regista esordiente di Gomorra 4 che andrà in onda da venerdì su Sky Atlantic per 12 episodi. I due sono diventati fratelli nei sei anni che ...

Salvatore Esposito : film e fidanzata. Chi è Genny Savastano di Gomorra : Salvatore Esposito: film e fidanzata. Chi è Genny Savastano di Gomorra Chi é Salvatore Esposito Salvatore Esposito: film e fidanzata. Chi è Genny Savastano di Gomorra Salvatore Esposito è il protagonista di Gomorra – La serie. Il giovane attore interpreta il ruolo di Genny Savastano, figlio del boss Pietro, cambiato e cresciuto nel corso delle tre stagioni precedenti. Abbiamo imparato a conoscere Genny nel 2014, quando appariva ...

Salvatore Esposito - il Genny Savastano di Gomorra : ‘Da piccolo ero come Bud Spencer’ : “Non vivo con la paura di rimanere incastrato nel personaggio di Genny Savastano. E poi è una domanda a cui potrei rispondere tra dieci anni se nel frattempo non ottenessi altri ingaggi”, così Salvatore Esposito, fin dall’inizio una delle colonne di Gomorra, ha commentato la possibilità di identificarsi eccessivamente con il suo personaggio. In attesa del debutto della quarta stagione – previsto per venerdì 29 marzo su ...

Gomorra 4 anticipazioni - parla Salvatore Esposito : ecco cosa accadrà a Genny Savastano : anticipazioni Gomorra 4, intervista a Salvatore Esposito: ecco cosa succederà a Genny Savastano nella prossima stagione L’attesa sta quasi per finire, mancano davvero pochissimi giorni all’uscita di Gomorra 4. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda venerdì prossimo e i fan, sopratutto quelli più impazienti, non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà a […] L'articolo Gomorra 4 anticipazioni, parla Salvatore ...

Salvatore Esposito - Genny Savastano è 'L'eroe' nel film d'esordio di Cristianao Anania : 'Un noir in piena regola' : Se non c'è la notizia bisogna crearla. Non è la regola del buon giornalismo, ma di chi è disposto a sacrificare la moralità per il successo. Questo il tema de L'eroe , dal 21 marzo al cinema,, in cui ...

Salvatore Esposito - l'eroe Savastano : «Le polemiche su Gomorra? Ma ha portato anche lavoro» : MONTECARLO - Genny Savastano sta tornando: dal 29 marzo su Sky Atlantic comincia la quarta serie di «Gomorra» e il personaggio interpretato da Salvatore Esposito promette di...

«In Gomorra 4 davvero niente è come sembra». Parola di Genny Salvatore Esposito : Salvatore Esposito è pronto a farsi di nuovo vivo in qualità di Genny Savastano nella IV stagione di Gomorra (in onda su Sky Atlantic dal 29 marzo). I fan non vedono l’ora di vederlo in azione. L’attore napoletano non si può sbottonare su ciò che accadrà in una delle serie italiane più apprezzate al mondo, ma a Monte-Carlo, in occasione del Festival della Comédie di Ezio Greggio, dove ha ritirato il Montecarlo Film Festival Award avverte: «Il ...

Salvatore Esposito : 'In Gomorra 4 Genny Savastano sarà ancora più spietato' : La star di Gomorra Salvatore Esposito, che interpreta Genny Savastano, tornerà il 29 marzo sugli schermi con la quarta stagione della serie televisiva Gomorra. Esposito è stato da poco negli Stati Uniti per presentare il suo primo libro edito da Rizzoli “Non Volevo diventare un Boss”. La nuova serie sarà la prima senza Marco d'Amore, che nella stagioni precedenti interpretava Ciro di Marzio, morto alla fine della terza stagione, proprio per mano ...