Salvate due tartarughe al largo della Sardegna | stavano male dopo aver ingerito plastica

Esplode casa ad Avezzano - due persone Salvate dalle macerie : Esplosione in una casa a due piani ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, per cause ancora da accertare. Due persone erano rimaste bloccate sotto le macerie, ma sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate in ospedale. L'intervento prosegue ma al momento non sono segnalati altri dispersi. Ferito nell'esplosione anche un vicino di casa già trasportato in ospedale. Rimasta incolume l'anziana madre dell'uomo che al momento ...