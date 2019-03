Salute | oncologo | “Non vero che il cancro al seno colpisce chi non fa figli”

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) “Sulla correlazione tra fattori riproduttivi, come ad esempio avere figli o allattare, e tumore, esistono effettivamente dei dati. Soprattutto per quanto riguarda il tumore della mammella. Ma non esiste alcun rapporto causa-effetto”. Matteo Lambertini,presso l’Ospedale San Martino Genova e professore aggiunto all’Universita’ di Genova, selezionato a giugno 2018 per la seconda volta tra i migliori giovani ricercatori oncologici del mondo a Chicago, interviene per fare chiarezza sulla polemica riguardante una delle relatrici del Congresso delle famiglie dina. Babette Francis, fondatrice dell’organizzazione Endeavour Forum, avrebbe sostenuto la tesi per cui “ille donne che non fanno figli”, sostenendo che “se non avete figli avete un rischio parecchio piu’ alto di ammalarvi dial ...