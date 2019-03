Salute | fasi lunari per decidere il sesso del bebè? E’ una fake news

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) È una falsa credenza pensare di poter favorire la nascita di un maschio o di una femmina ricorrendo ad alcune tecniche non scientifiche. Lo evidenziano gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Is.it) che, in partnership con l’AdnKronos, smontano una diffusaSi sono diffuse diverse teorie, senza alcuna base scientifica, che sostengono la possibilità di poter determinare ildel nascituro. Vediamo di cosa si tratta: secondo alcuni, se l’ovulazione cade nei giorni di luna piena, è molto probabile che nascerà una bambina. Se l’ovulazione invece cade in prossimità della luna nuova è favorita la nascita di un maschio. Un’altra teoria, anch’essa priva di validità scientifica, suggerisce, in relazione all’età della madre, la scelta del mese giusto per il concepimento dell’uno o dell’altrodel ...

