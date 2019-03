Salta il tour dei Rolling Stones negli USA | Mick Jagger sta male

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019)non sta bene e iannunciano di aver deciso di posticipare il‘Nord Filter‘ in Nord America e Canada che aveva come prima tappa l’Hard Rock Stadium di Miami il prossimo 20 aprile. “Sfortunatamente oggi ihanno dovuto annunciare il rinvio delle date dei prossimiStati Uniti e in Canada“, scrive la band sul proprio profilo facebook, spiegando che a “è stato consigliato dai medici di non andare inin questo momento, in quanto ha bisogno di cure mediche” e che è necessario “un completo recupero” per “tornare sul palco il prima possibile“. Poco prima era stato lo stessoa twittare: “Sono così dispiaciuto per tutti i nostri fan in America e in Canada che hanno comprato i biglietti, odio davvero lasciarli in questo modo. Sono devastato per aver ...

globalistIT : - FTesse : MICK JAGGER STA MALE:SALTA IL TOUR DEI ROLLING STONE! - Adghim : RT @rockolpoprock: I dottori fermano Mick Jagger e il tour dei Rolling Stones -