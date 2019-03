Ronaldo in piscina | ' lavoro per ripresa'

Cristiano Ronaldo si prepara così per il match contro l’Ajax : allenamento in piscina [VIDEO] : L’attaccante Cristiano Ronaldo non ha preso parte alla partita di campionato contro l’Empoli, il calciatore portoghese ha dovuto fare i conti con un infortunio nel match delle qualificazione ad Euro 2020 tra Portogallo e Serbia. Cr7 sarà costretto a saltare alcune partite di campionato, out contro l’Empoli, quasi certamente salterà anche le partite contro Cagliari e contro il Milan. Nel frattempo Cristiano Ronaldo ...

