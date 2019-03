Roma Rifiuti | diminuisce la tariffa | 6% in meno per imprese ed esercizi commerciali

A Roma la tassa sui rifiuti (Ta.Ri) diminuisce solo per le utenze non domestiche : L'Assemblea Capitolina ha approvato con 24 voti a favore e 5 contrari la delibera per la definizione della Ta.Ri., la tassa sui rifiuti, nel 2019 che produrrà un gettito complessivo di oltre 763 milioni di euro, rispetto ai 771 milioni del 2018. ''Per il 2019 ci sarà una invarianza per le utenze domestiche e una diminuzione del 6,1% per quelle non domestiche, ovvero imprese ed esercizi commerciali'', ha spiegato l'assessore capitolino ...

Radicali : a Roma emergenza rifiuti dovuta a mancanza impianti - Raggi vive in mondo surreale : Roma – “A Roma c’e’ un’emergenza rifiuti dovuta principalmente alla mancanza di impianti sia a supporto della differenziata sia dell’indifferenziata, e quello che sta accadendo in queste ore ne e’ la dimostrazione lampante: stentiamo a credere che di fronte a tutto questo, e nel mezzo di un’emergenza che dovrebbe fungere da stimolo per affrontare e risolvere finalmente un problema che sta ...

Fdi : raccolta rifiuti a Roma indecorosa - ci saremmo aspettati scuse Ama e riduzione Tari : Roma – “Ammonta a ben 763.353.352 euro il prelievo complessivo ai danni dei Romani relativo alla Tariffa dei rifiuti in approvazione oggi dall’ Amministrazione Raggi. Ci saremmo aspettati le scuse di Ama e una consistente riduzione della Tari di fronte alla scandalosa, inefficiente, indecorosa raccolta dei rifiuti vista a Roma in questo ultimo anno”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De ...

Roma - Raggi al prefetto : "Esercito a presidio dei siti che trattano e smaltiscono rifiuti" : Dopo l'ultimo rogo al Tmb di Rocca Cencia, i timori della sindaca: 'Non vorrei che questi incidenti fossero ricorrenti'

Rifiuti : Raggi chiede esercito siti Roma : "Per la sicurezza di questi siti ho chiesto al ministro dell'Ambiente, della Difesa, dell'Interno, dell' Economia e al Prefetto un rafforzamento della vigilanza anche tramite l'esercito. Non vorremmo ...

Rifiuti incendiati a Roma - ministro Costa : “E’ un vero e proprio attacco al sistema” : “Potenzialmente questo incendio potrebbe mettere in ginocchio la città di Roma e il sistema di raccolta dei Rifiuti che si sta realizzando. Ha tutta l’aria di essere un attacco al sistema. Ma chiaramente aspettiamo che le indagini facciano il loro corso“. Queste le parole del ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un’intervista al Messaggero, dopo l’incendio di domenica all’impianto di Rocca Cencia ...

Fontana-L’Abbate : gestione rifiuti Roma sotto attacco sistema criminale : Roma – “La gestione pubblica dei rifiuti di Roma e’ sotto attacco da parte di un sistema criminale” quindi l’intenzione di “accelerare” sul divieto delle plastiche monouso sul quale la sindaca di Roma Virginia Raggi sta “lavorando” e’ “una reazione importantissima a chi vuole mettere sotto scacco Roma e l’ambiente della capitale”. Cosi’ “si reagisce al ...

Rifiuti Roma - nodo Tmb tempi riapertura : ANSA, - Roma, 25 MAR -"Al momento l'impianto ha entrambe le linee ferme e non si conoscono i tempi della riattivazione anche solo parziale del Tmb. Per questo si attende una verifica delle autorità ...

Roma - fiamme nell'impianto rifiuti di Rocca Cencia : Procura indaga per incendio colposo : Dopo l'incendio che a dicembre ha distrutto il Tmb al Salario, il fuoco ha danneggiato ieri sera il secondo Tmb di proprietà dell'Ama sulla Prenestina. Il ministro Costa: 'indagare a fondo, lo dico da ...

Rifiuti Roma - pm indaga : incendio colposo : 12.02 La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio del Tmb di Rocca Cencia avvenuto nella tarda serata di ieri. Nel fascicolo si ipotizza, al momento, il reato di incendio colposo.In nottata il pm,Villani si è recato nell'impinato per effettuare un primo sopralluogo.La struttura di Rocca Cencia, a differenza del Salario reso inutilizzabile dall' incendio di dicembre 2018, "non è stata compromessa dalle fiamme ...